Landslagsprofil Caroline Graham Hansen har i anledning kvinnedagen delt en melding på Instagram om president i Det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, som var tilstede på Tehran-derbyet mellom Esteghlal og Persepolis.

Bare menn har adgang til fotballkamper i Iran, og 35 kvinner skal ha blitt arrestert for å ha forsøkt å komme inn på kampen torsdag forrige uke, skriver Sky Sports.

– Dessverre er det så mange kvinner der ute som sliter og kjemper for deres rettigheter, bare fordi de er kvinner. Fortsett kampen! Dere er alle mine største rollemodeller, skriver Graham Hansen.

Overfor TV 2 tar Wolfsburg-spilleren et oppgjør med FIFA-presidenten.

– Det føles veldig håpløst å drive med en idrett der vår fremste leder velger å støtte et land som undertrykker kvinner fordi de er kvinner. Det er helt ubegripelig at han går på en kamp der kvinner er nektet adgang og blir sendt i fengsel for det, sier Graham Hansen, og fortsetter:

– Det er bare fotball, og det skal være for alle. Han sier indirekte at fotball ikke skal være for alle.

Infantino hevdet på sin side at besøket i Tehran vil hjelpe mange kvinner, og at han er lovet at kvinner snart vil få adgang til fotballkamper.

Graham Hansen mener det er viktig å ta kvinnekampen også i fotballen.

– Kvinnekampen i fotball er superviktig. Fotball er verdens største idrett på både herre- og kvinnesiden, så det er utrolig viktig at vi fortsetter å kjempe for like rettigheter, lik aksept og like muligheter, slik de gjør ellers i samfunnet, sier hun til TV 2.

NRK-dramasatsingen «Heimebane» med skuespiller Ane Dahl Torp i rollens om hovedtrener for et herrelag i Eliteserien har denne uken startet en debatt om manglende sjanser for kvinnelige trenere på toppnivå.

– Det er et viktig tema, og det er vel først og fremst fordommer mot at kvinner ikke kan spille fotball eller har nok kunnskap om fotball som gjør at de ikke anses som en mulig trenerkandidat innen herrefotball, sier Graham Hansen.

Med tiden håper hun herrefotballen får flere kvinner på trenerbenken.

– Uten respekt i spillergruppen du skal trene, blir det vanskelig å nå frem med synspunktene dine. Jeg tror dessverre Jesper Mathisen (TV 2s ekspert) har rett når han sier at tiden ikke er helt moden ennå for kvinnelig trener på toppnivå i herrefotballen, men det betyr ikke at den ikke kan komme,