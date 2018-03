Se Manchester United-Liverpool lørdag 13.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo! Sendestart 12.45!

Manchester United møter Liverpool til storkamp i Premier League lørdag, til det som er en dyst mellom to av de mest populære lagene både i norsk og internasjonal målestokk.

Supportere fra begge leirer måler sine favoritter opp mot motstandernes, men hvem er egentlig de beste spillerne her?

Hvilke spillere i Liverpool kunne spilt for et toppet Manchester United, og motsatt? Diskusjonen har du helt sikkert hatt med dine kamerater eller venninner, og forut for storkampen tar TV 2s Premier League-eksperter derfor nok en gang bladet fra munnen og lanserer forslag til hva som er den beste kombinasjonselleveren fra de to lags tropper.

Denne gangen har oppdraget gått til Simen Stamsø Møller og Erik Thorstvedt, som er fotballekspertene som er på plass sammen med programleder Jon Hartvig Børrestad for å lose seerne gjennom storkamp-sendingen allerede fra 12.45 lørdag.

Dette er «ManchLiverpool United», ifølge Simen Stamsø Møller:

(4-4-2)

David de Gea Antonio Valencia Eric Bailly Virgil van Dijk Andrew Robertson Sadio Mané Nemanja Matic Paul Pogba Alexis Sanchez Mohamed Salah Roberto Firmino

– Jeg gjorde noen vurderinger formasjonsmessig, men falt ned på at målet er å få med flest mulig gode spillere. Så kunne jeg helt sikkert ha gjort om litt her og der for å få bedre balanse i det hele, men jeg tenker at dette er det laget som, den dagen de har dagen, er det beste laget, sier TV 2s kommentator- og ekspert.

Den største vurderingen var i midtbaneleddet, mens spissplassene i grunn ble ganske enkle til slutt.

– Helt konkret lurte jeg mest på om det skulle være med noen Liverpool-midtbanespillere i det hele tatt. Når man snakker toppnivå, er Emre Can veldig god, men Matic er veldig, veldig viktig, og Pogbas toppnivå er høyere enn Cans. Så er det alltid sånn «hvem er best av Firmino og Lukaku?». Jeg synes helt enkelt Firmino er bedre i fotball, og når han da nå scorer like mange mål, så ble det enkelt, sier Stamsø Møller.

Dette er «ManchLiverpool United», ifølge Erik Thorstvedt:

(4-3-3)

David de Gea Antonio Valencia Eric Bailly Virgil van Dijk Andrew Robertson Emre Can Nemanja Matic Paul Pogba Mohamed Salah Roberto Firmino Alexis Sanchez

– Det første jeg syntes var litt vanskelig var «Skal vi spille United-fotball eller Liverpool-fotball?». For eksempel så er jo Lukaku en veldig bra spiss, men han passer jo ikke til å spille Liverpool-fotball. Men det kan jo Alexis Sánchez gjøre like bra som Sadio Mané. På midten, så har det jo vært mye diskusjoner rundt Pogba, men jeg synes kanskje han har fått urettferdig mye dritt. Husk at han ikke tapte en eneste Premier League-kamp på 15 måneder. Det er ganske sykt. Så har jo Matic vært veldig bra, og man kan alltids argumentere med at man skal ha med en mann som Jesse Lingard, men det begynner å bli ganske fullt opp, sier Thorstvedt.

TV 2-eksperten følger opp med en vurdering av de bakre rekker, der spesielt en manns inntreden er gledelig.

– Både Trent Alexander-Arnold og Joe Gomez er gode høyrebacker, men foreløpig holder Valencia unna der at van Dijk tar en plass er helt naturlig, og selv om Bailly har vært mye skadet, så er han, når han er frisk, så god at han tar den plassen. Også synes jeg det er veldig kult med Robertson. Han så veldig bra ut i starten av sesongen, men så bestemte noen seg for at Moreno skulle spille. Nå er han tilbake, og han har vært veldig bra. Så det synes jeg er gøy, sier Thorstvedt.

Som et våkent øye vil legge merke til, er hele ti av elleve spillere de samme hos de to fotballekspertene. Kun variasjonen mellom Sadio Mané og Emre Can skiller de to.

– Emre Can har ikke skrevet under på ny kontrakt med Liverpool, men han får allikevel spille. Det synes jeg sier noe om hans situasjon i Liverpool. Og jeg synes han er en veldig bra spiller, sier Thorstvedt.

Kun to eller tre igjen fra «høstlaget 2016»

Verdt å merke seg er det også at da tilsvarende lag ble tatt ut forut for høstoppgjøret mellom de to gigantene for 1,5 år siden, den gang valgt ut av Stamsø Møller, Trevor Morley og Kasper Wikestad, ble resultatet et helt annet. Det er åpenbart at spilleroverganger har spilt sin rolle her, men allikevel bemerkelsesverdig at kun henholdsvis tre og to av elleve fra høsten 2016 fremdeles forsvarer en plass på et tilsvarende eksperimentlag.

Dette var «ManchLiverpool United» i 2016, ifølge Morley, Wikestad og Stamsø Møller den gangen:

(4-2-3-1)

David de Gea Nathaniel Clyne Joel Matip Chris Smalling Luke Shaw Jordan Henderson Paul Pogba Marcus Rashford Sadio Mané Philippe Coutinho Zlatan Ibrahimovic

Se Manchester United-Liverpool lørdag 13.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo! Sendestart 12.45!