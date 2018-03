– Det er bare snakk om tilfeldigheter før denne ene ender opp som drapsoffer og den andre som drapsmann, sier Arne Stray-Pedersen til TV 2.

Han peker på skjermen for illustrere alvoret i det vi ser på. Stray-Pedersen er rettsmedisiner, og jobber til daglig med å finne dødsårsaken når mennesker dør.

Videoene vi viser ham er tatt rett fra en Snapchat-konto som deler voldsvideoer av barn og unge. Det han ser, sjokkerer ham.

– Jeg tror ikke de tenker over hvor farlig dette kan være. Det er ukontrollert vold, og slag mot hode. Dersom man faller bakover og for eksempel slår hodet mot en fortauskant, kan konsekvensene være fatale, sier Stray-Pedersen.

At denne volden får holde på uten at noen tilsynelatende griper inn, mener han er urovekkende.

RYSTENDE: Arne Stray-Pedersen mener volden som blir delt på Snapchat er ukontrollert og grov, og at det kun er tilfeldigheter før slik vold ender med alvorlige skader. Foto: Daniel Bjur

– Mennesker har i alle tider hatt en fascinasjon for vold, men på et tidspunkt må de som gjør dette bli modne. Når det i tillegg er folk som står rundt og heier og filmer, er det bare rystende, sier han.

Normalt med slagsmål

Mirjeta og Tomas er begge elever ved en videregående skole i Oslo. De kan fortelle at det slett ikke er uvanlig at slåsskamper i skolegården blir filmet og spredt på sosiale medier.

– Det kan jo ha noe med at sosiale medier gjør at vi får se mye mer av slåssingen nå sammenlignet med tidligere, mener Tomas.

– Det har likevel nærmest blir normalt at det skjer et slagsmål nå. Ingen reagerer på det lenger, sier Mirjeta.

Enklere å se hva som foregår

Begge to mener at noe må gjøres.

– Jeg har møtt barn i 12-årsalderen som har Snapchat, og som da har mulighet til å se denne volden som blir lagt ut for alle som følger disse gruppene, forteller Mirjeta.

HAR SETT DET FØR: Mirjeta og Tomas går på en videregående skole i Oslo, og blir her vist flere klipp av slåsskamper delt på Snapchat. Flere av klippene har de sett før. De har begge sett slåsskamper på skolens området, som igjen har blitt filmet og lagt ut på sosiale medier. Foto: Daniel Bjur

Videregående-elevene tror at et tettere samarbeid mellom elever, lærere og politiet kan være veien å gå. Tomas forstår at ikke alle føler seg trygge når de er ute.

– Man hører alltid at noen har slåss på skolen. Men så er det jo ikke alltid man får sett det, så det er kanskje derfor folk filmer det? spekulerer han.

Legges ned av Snapchat

Videoene spres i lynfart. Det foregår ved at følgere av gruppen sender inn sine videoer til administratoren av gruppen, som deretter deler dette med alle følgerne.

Flere klipp Åsted Norge har fått tilgang til ble spredt på en Snapchat-konto med flere tusen følgere. Denne kontoen har i etterkant blitt slettet av Snapchat selv, da innholdet bryter selskapets regler.

Likevel dukker det stadig opp nye grupper, hvor ungdomsvold nærmest forherliges.

Man vet sjelden hvor gamle de som utøver volden er. Ei heller vet man alderen på de som ser disse slåsskampene via Snapchat. Har man en smarttelefon, har man tilgang.

Unge mellom 10 og 17 år mer kriminelle

Politiets rapport for anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling for 2017, viser at antall straffbare forhold blant ungdom, altså antall ganger barn og unge blir registrert som mistenkt, siktet eller domfelt for straffbare forhold, økte dette året, sammenlignet med året før.

Blant barn i alderen 10-14 år ble det i 2017 registrert flere straffbare forhold enn alle de fire foregående årene. Antall straffbare forhold i denne aldersgruppen i 2017 har økt med 46 prosent sammenlignet med 2016.

For ungdom i alderen 15-17 år er økningen fra 2016 til 2017 på 15 prosent. I aldersgruppen 18-22 år er antallet straffbare forhold i 2017 det laveste på fem år.

I tillegg registreres det hos politiet i flere norske byer stadig mer vold blant ungdom enn før.

– De som slåss blir yngre

Jarle Kolstad, sjef ved Oslo-politiets forebyggende enhet i øst, har i flere år jobbet tett opp mot barn og unge i hovedstaden. Han ser tydelig voldstendensene blant ungdom.

LEDER FOREBYGGENDE I OSLO: Jarle Kolstad ser at de som slåss stadig blir yngre. Han ser også at unge oftere løser små diskusjoner med vold. Foto: Espen Storsve

– Det er mer vold blant unge. I de fleste slåsskampene vi kommer over, så er det én av partene som ikke ønsker ta del i det. Man skal heller ikke se bort fra at noen gjør dette for å få et adrenalinkick, uten at det gjelder begge partene i slagsmålet, sier han.

Han opplever at de som slåss stadig blir yngre.

– Før var det kanskje 15-16-åringer, og mange rundt den aldersgruppen, men nå ser vi altså barn ned i 12-13-årsalderen som legger ut det som er ganske voldsomme voldshendelser, sier han.

Men det er ikke bare slagsmålene, og de som er aktive i volden, som uroer politiet. Også de som filmer volden kan være på feil side av loven.

– Det å være med på å oppildne under en diskusjon som ender med slagsmål, kan faktisk være straffbart, og det ser vi veldig alvorlig på. Det kan nemlig være med på å bygge opp til at volden blir mer voldsom, sier Kolstad.

Avtalt slagsmål førte til fengsel

I en nylig avsagt dom fra lagmannsretten, fikk en 18 år gammel mann 120 dager i ubetinget fengsel for å ha sparket en annen mann i ansiktet. Det hadde i forkant av volden blitt avtalt et møte for å slåss i Oslo sentrum i fjor. Både fornærmede og tiltalte var da begge russ, og tilhørte hver sin russebuss.

Fornærmede hadde avtalt med en annen russ å møtes i Oslo sentrum for å slåss. Tiltalte hadde havnet i mellom disse, og fornærmede skal da ha dyttet tiltalte. Tiltalte skal da ha ha sparket fornærmede i ansiktet, sik at han falt bakover og slo hodet i bakken.

– Kuttet i bakhodet måtte sys med fem sting. I tillegg mistet fornærmede en fortann som følge av sparket, heter det i dommen.

Den tiltalte ble i tingretten dømt til samfunnstjeneste, men flertallet i lagmannsretten mente at det i dette tilfellet måte utmåles fengselsstraff.