Italiensk fotball har vært i sorg i dagene etter at Fiorentina-kaptein Davide Astori ble funnet død på hotellrommet sitt søndag morgen. Torsdag ble 31-åringen båret til sitt siste hvilested, og tusenvis hadde møtt opp for å ta et siste farvel.

Begravelsesseremonien ble holdt i Santa Croce-kirken i Firenze, og store personligheter som Javier Zanetti, Mario Balotelli og Filippo Inzaghi var på plass.

I tillegg ankom Juventus-spillere nærmest rett fra London og Mesterliga-seieren over Tottenham onsdag. Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Massimiliano Allegri og resten av Juventus-gjengen mottok stor applaus fra de flere tusen fremmøtte tilhengerne til Serie A-rivalen Fiorentina.

Giorgio Chiellini ga et svært følelsesladet intervju med BT Sport like kampslutt på Wembley onsdag, og den tøffe midtstopperen tok til tårene på ny på vei inn til begravelsen.

– Vi dediserer ikke bare denne kampen, men hver eneste tanke på denne tiden. Jeg gråter hele tiden. Han var en fantastisk spiller. Det er vanskelig å tenke på, for vi må også konsentrere oss om kampen. Han vil for alltid i våre hjerter, og i morgen skal vi ta en siste avskjed, sa Chiellini.

– Det er vanskelig, men vi må fortsette våre liv. For oss på landslaget er det viktig alltid å ha hans humør og ånd med videre, fortsatte Juventus-profilen.

To leger oppnevnt av aktoratet i Udine ble tirsdag sitert på at fotballspilleren døde på grunn av et hjerteinfarkt.

Serie A-klubbene Fiorentina og Cagliari har besluttet å frede nummer 13, drakten Astori bar i sin karriere.

Astori spilte 174 kamper for Cagliari og 100 kamper for Fiorentina.