Putene vasket klart renest mens pulveret vasket klart dårligst. Putene er også de dyreste i testen, både Blenda og Ariel koster 4,55,- per vask. Disse to gjør det også best i testen, aller renest vasker Blenda sine puter. Helt i bunn kommer pulveret fra Rema 1000. Dette er også det billigste, koster kun 0,28,- per vask.

Puter: Blenda og Ariel vasket best, men Blenda et lite hakk bedre og dette blir dermed testens vinner. Puten fra Omo vasket bedre enn både de flytende og pulverne.

BLENDA VASKEKAPSLER (4,55 kr pr vask): En svak, gjennomsiktig flekk synes fra tranen i godt lys. Ellers helt plettfri.

ARIEL 3 IN 1 PODS (4,55 kr pr vask): Flekken fra blåbærsyltetøy synes svakt. Nesten plettfri. Ariel vasket nesten like rent som blenda, men et lite hakk dårligere.

OMO POWER DOSE (3,65 kr pr vask): Tre flekker synes svakt. Gir det dårligste resultatet av putene i vår test.

Flytende: Rema og Blenda vasket renest av de flytende vaskemidlene. Omo var dårligst, men likevel bedre enn alle pulverne.

REMA 1000 HVITT (1,42 kr pr vask): Tre flekker synes svakt. Blåbærsyltetøy synes svakt.

BLENDA SENSITIVE (2,81 kr vask): Tre flekker synes svakt. Blåbærsyltetøy synes best.

OMO ULTRA HVITT (2,92 kr pr vask): Tre flekker synes. Flekken fra blåbærsyltetøy synes noe sterkere enn på de andre i samme kategori. Gjør det dårligst av de flytende.

Pulver: Unik var det beste pulveret. Omo og Blenda omtrent likt, mens Rema skilte seg ut som det aller dårligste.

UNIK ULTRA (1,55 kr pr vask): Fire flekker synes svært svakt. Ultra Gjør det best av pulverproduktene i vår test.

OMO ULTRA HVITT (1,65 kr pr vask): Fire flekker synes etter vask. En vises tydelig, tre vises svakt.

BLENDA SENSITIVE HVITT (1,73 kr pr vask): Fire flekker synes svakt.

REMA 1000 PRIMA TØYVASK STANDARD (0,28 kr pr vask): Fire flekker synes etter vask. Tydelig avtrykk etter både kakao og makrell i tomat.