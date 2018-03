Forestill deg at du er midt på fjellet uten noen mennesker i nærheten. Du brekker ankelen og er i store smerter, men når du ringer ambulansen klarer du ikke å gjøre rede for hvor du befinner deg. På grunn av dette tar det lang tid – i noen tilfeller for lang tid – før du får hjelp.

Erland Kroken fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse forteller på God morgen Norge at slike type hendelser skjer altfor ofte.

– Skader skjer sjelden i nærheten av et sykehus. Det er utrolig viktig for ambulanse og luftambulanse å komme til pasienten så fort som mulig.

800 000 nedlastninger

Med dette som utgangspunkt fikk Erland en idé i 2009. Han stilte seg spørsmålet om det var mulig å hente ned GPS-data fra satellitter og basestasjoner. I dette tidsrommet hadde kun åtte prosent av de som eide en mobiltelefon, en smarttelefon.

– Naboen min var én av pionerene i utvikling av dataprogrammer for smarttelefoner, og han mente at dette var mulig å gjennomføre.

Og med det var det gjort. Høsten 2009 kom den første versjonen av appen, som i senere tid fikk navnet «Hjelp 113», lansert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Ni år etter har appen blitt oppdatert flere ganger og blitt lastet ned over 800 000 ganger. Appen fungerer slik at den sender automatisk inn kartposisjonene til 113-sentralen, mens samtalen pågår.

Dramatisk bilkrasj

I november 2016 fløy datteren til Erland, Silje Kroken, og venninnen Ida Linnea Drotninghaug til Kirkenes for å hente en bil. De skulle kjøre den ned igjen til Oslo, men så langt kom de aldri.

– Vi kjørte gjennom Finland. Det var både mørkt og kaldt ute. Etter å ha kjørt en stund nådde vi svenskegrensa, der vi stoppet for å ta et bilde, før vi kjørte videre igjen, forteller Silje (21).

Kort tid etter stoppet møter venninnene en brå sving. De innser fort at de ikke kommer til å klarer den.

– Ida skrek «hold deg fast!». Vi fløy fire meter inn i skogen, før vi krasjet inn i et tre. Vi kræsjet som bare rakkeren, forteller Silje.

Silje Kroken og pappa Erland Kroken i God morgen Norge-studio. Foto: GMN/TV 2

Reddet datteren

Silje forteller på God morgen Norge at de automatisk ble kontaktet av Volvo sin alarmsentral, men de klarte ikke å finne ut hvor de er. De var også i kontakt med ambulansen i både Sverige og Finland, men heller ikke de klarte å finne ut hvor jentene befant seg.

Det var da Silje kom på pappa Erland sin app.

– Det var 20 minusgrader ute, og vi var fryktelig kalde. Adrenalinet begynte å gå ut av kroppen og vi begynte å kjenne smertene etter krasjet. Så kom jeg på at jeg kunne bruke appen til å si koordinatorene til den finske ambulansen.

Kort tid etter ble jentene hentet og fraktet til sykehus. Ingen av de hadde noen alvorlige skader, men de priser seg lykkelige for at de ble funnet relativt fort. Det gjør også pappa Erland.

– Det var ganske spesielt å få en telefon fra Silje som forteller at de har krasjet. De befant seg på finske skogsveier med 30 meter høye trær på hver side med ingen i rundt. Det var utrolig viktig at de fikk hjelpen så fort.

Livsviktige minutter

Erland forteller at han stadig vekk hører historier om folk som har tatt ibruk appen.

– For et par år siden fikk vi høre om et herrelag fra Hedmark som var på jakt. Det var en vådeulykke der vedkommende hadde fått store skader i lungen. De brukte appen og ble kort tid etter hentet ut fra de dype skoger.

Appen er et samarbeid med mellom Helsedirektoratet og 113-sentralene og er gratis.

På vegne av han selv og Stiftelsen Norsk Luftambulanse håper han at alle som har en smarttelefon laster ned appen. Det kan redde liv.