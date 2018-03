Nitrogendioksid (NO2) produseres hovedsaklig av biltrafikk, og dieselmotoren er den verste synderen i byene.

Torsdag la tyske myndigheter fram en forskningsrapport som viser at nesten 6000 tyskere døde en for tidlig død på grunn av helseproblemer knyttet til NO2.

Studien er igangsatt av det føderale miljøkontoret, UBA, i Tyskland, og gjennomført av Helmholtz Center Munich og IVU Umwelt GmbH.

Det er brukt anerkjente statistiske metoder når forskerne sammenlignet dødsfall som følge av diabetes, astma og andre dødsfall knyttet til NO2-forurensing.



Slik har de regnet seg ut til at 6000 personer dør en prematur død hvert år bare i Tyskland.

Rapporten ble publisert en uke etter at en tysk rett besluttet at byer kan forby bruk av dieselbiler for å forbedre luftkvaliteten.

– Studien viser hvor skadelig nitrogendioksid er for helsen. Vi bør gjøre alt vi kan for å sørge for at luften er ren og sunn, sier lederen UBA, Maria Krautzberger, ifølge nyhetsbyrået AP.

Rapporten viste også at antall årlige dødsfall har sunket noe siden dieselbilandelen var på topp i 2008. Da døde hele 8157 personer som følge sykdom knyttet til NO2.

Forskerne har også slått fast at det var opp til 50 prosent flere som blir syke i områder hvor NO2-nivåene er høye. De har hatt en konservativ tilnærming til temaet og kun sett på sykdommer som dokumentert har sammenheng med NO2, og ikke annen luftforurensning som svevestøv.