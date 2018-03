Klokken 11.20 kommenterte Thommessen for første gang sin egen avgang, som han annonserte fra Stortingets talerstol klokken 10.00 torsdag.

– Hvorfor velger du å trekke deg?

– Det ble klart i dag tidlig at KrFs gruppe mener det er riktig at jeg går. Det parlamentariske grunnlaget jeg er valgt på er ikke til stede lenger.

– Føler du at du selv har gjort noe galt, eller har du blitt urettferdig utpekt som syndebukk?

– Det har jeg ingen kommentar til i dag. Jeg tar til etterretning at KrF landet på det de gjorde og det er grunnlaget for at jeg trekker meg tilbake.

Følger spillereglene

– Føler du deg urettferdig behandlet?

– Jeg har ingen kommentar til det. Dette knytter seg til den rollen jeg har og det er ikke så viktig hva jeg føler og ikke føler i en sånn situasjon. Dette har med spillereglene i Stortinget å gjøre.

– Hvilket råd vil du gi din parlamentariske leder i valget av ny stortingspresident?

– Det må jeg tenke litt over.

Se intervjuet øverst i artikkelen.

Presidentskapet visste ikke

Olemic Thommessen (H) kunngjorde fra Stortingets talerstol klokken 10 at han trekker seg fra vervet som stortingspresident. Bakgrunnen er at KrFs stortingsgruppe ikke lenger har tillit til Thommessen. Dermed er det ikke lenger et flertall i Stortinget som stiller seg bak presidenten.

KrF-leder Knut Arild Hareide ga beskjed til Høyres parlamentariske leder Trond Helleland om partiets beslutning ved 21-tiden onsdag kveld.

Resten av Stortingets presidentskap fikk imidlertid ikke vite noe før Thommessen gikk på talerstolen. Det forteller Nils Bjørke, som sitter i presidentskapet for Senterpartiet.

Presidentskapet hadde et møte rett før møtet i Stortinget startet.

– Har fulgt med så godt vi kan

– Vi hadde en saksliste med de sakene presidentskapet skal arbeide med. Vi hadde møte fram til 09.45 og hørte ikke noe før vi kom i salen, sier Bjørke til TV 2.

– Hva tenker du om at han valgte å trekke seg først etter at KrF hadde signalisert at de ikke har tillit?

– Det er vel en konsekvens av at han ser at han ikke lenger har flertall i salen. At han gjør det slik, er vel en ryddig måte å gjøre det på.

– Presidentskapet er et kollegium. Er det bare presidenten som har ansvaret her, eller kunne dere andre som sitter i presidentskapet gjort noe annerledes for å forhindre den siste kostnadssprekken?

– Jeg tror alle sammen har tenkt seg om hva vi kunne gjort. Vi har følt at vi har fulgt prosjektet så godt vi kunne ut fra oppdraget vi har i presidentskapet. Det er vanskelig å se hva vi kunne gjort for å begrense dette en korte tiden vi har sittet i presidentskapet.