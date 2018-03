Se Manchester United mot Liverpool på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo lørdag fra kl. 12.30. Kampstart kl. 13.30.

Emre Can er blitt blant Jürgen Klopps mest betrodde menn, men det er usikkert om Liverpool-manageren får med seg den tyske midtbanespilleren neste sesong.

Kontrakten løper ut etter sesongen, og han har så langt ikke kommet til enighet om en forlengelse med Anfield-klubben.

Samtidig meldes det at blant andre Juventus er ute etter å sikre seg Emre Can gratis til sommeren. Det har til og med blitt hevdet at Torino-klubben allerede er enig med Can om en avtale.

Emre Can hevder imidlertid at ingenting blir avgjort før etter sesongen. Skulle Liverpool gå hele veien til Mesterliga-finalen i Kiev, er ikke sesongen over før 26. mai.

– Agenten min har stoppet alle forhandlinger. Jeg konsentrerer meg bare om fotball nå, sier han, ifølge Liverpool Echo.

Siden 1. januar har Emre Can kunnet forhandle og signere en bosman-kontrakt med andre klubber. En eventuell avtale trer i kraft fra 1. juli.

– Selvsagt må jeg tenke på fotballfremtiden min. Jeg har ikke signert for en annen klubb. Jeg tenker bare på denne sesongen. Vi ønsker å ende på andreplass i Premier League og vi er i kvartfinalen i Mesterligaen, men ønsker å ta oss videre, sier den tidligere Bayer Leverkusen-spilleren.

Emre Can er en av mange spillere som kan hentes gratis etter sesongen. TV 2s fotballekspert uttalte nylig at Liverpools 24-åring er den mest interessante.

– Han er det største kuppet. Ganske soleklart også når du tenker alder, profil, erfaring og toppnivå. Det er veldig typisk Juventus om de henter ham. Det ser også ut til å gå sånn, selv om det ikke er helt sikkert, sa Simen Stamsø Møller.