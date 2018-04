– Den strengeste sanksjonen man har mot enkeltindivider i vårt samfunn er jo frihetsberøvelse, så i seg selv er jo det et stort og interessant tema, sier forfatter Nicolai Houm på God morgen Norge.

Han har skrevet boken «Det du ikke vet om Vilde», som omhandler problematikken som kan oppstå for et barn når en av foreldrene havner i fengsel.

Han mener temaet har vært underrepresentert i barne- og ungdomslitteratur.

– Vi glemmer at veldig mange av dem som sitter inne har pårørende rundt og barn. Uansett hvordan man legger det opp, så er jo dette en straff som også går utover barna.

Han sier mange barn som rett og slett beskriver det som skummelt.

– Særlig de første gangene, fordi det jo er en veldig uvant verden, sier Houm.

Lite kontakt

Det som gjorde mest inntrykk på Nicolai under research-arbeidet til boken, var det han lærte om restriktiv kontakt mellom barn og forelder. Han sier kildene han har snakket med fortalte at det ikke foregår noen form for fysisk kontakt på de første besøkene.

Han selv kan bare forestille seg hvor skummelt det kan oppleves for et barn som kanskje ikke har sett mor eller far på flere måneder, første gang de besøker fengselet.

– Det er masse betong og man skal gjennom sikkerhetssluser og sånt, også kommer man endelig frem også kan man liksom ikke få den klemmen engang. Det er noe som gjorde veldig inntrykk på meg.

Houm poengterer at praksisen om man kan gi klemmer eller ikke selvfølgelig varierer fra fengsel til fengsel og innsatt til innsatt.

Ikke frarøvelse

Lisbeth Mangen er en av kildene i Houms nye barnebok. Hun kan ikke si hun opplevde reglene mot kontakt som en frarøvelse, men at det nok stammer fra hennes eventyrlyst som hun har arvet fra sin far.

– Jeg husker at det var innmari godt å se han igjen. Det å få lov til å få komme inn i fengselet og kikke synes jeg var veldig spennende.

Hun tror imidlertid ikke alle barn er koblet sånn, og mener det er kjempeviktig å følge opp individet som kommer inn i fengselet og se an relasjonene deres til den innsatte slektningen.

Seniorrådgiver i støtteorganisasjonen For Fangers Pårørede (FFP) Kjersti Holdent har jobbet mye med barn og unge. Hun bekrefter at mange av barna er redd for at andre skal få vite om at mor eller far sitter i fengsel.

– Jeg var heldig

Lisbeth Mangen har aldri holdt pappaen sin skjult, men anser seg selv under heldige omstendigheter. Det at hennes venninne også hadde en far i fengsel, gjorde det enklere å være åpen.

FAR OG DATTER: Lisbeths far satt i fengsel i to perioder av oppveksten hennes. Foto: privat

– Vi var veldig åpne om det. Det var ikke særlig skambelagt, og jeg fikk ikke noen sosiale konsekvenser av å ha det. Jeg var heldig som kunne være ærlig om det, og tok det med meg videre også i tenårene.

Hun opplevde likevel savn og frustrasjon over å ikke ha faren i livet sitt. I to perioder - fra hun var 8 til 10 år og fra hun var 13 til 15 år - satt pappaen bak murene.

Savn og frustrasjon

– Hvordan var det å ha en pappa som satt i fengsel?

– Det var ulikt begge gangene, fordi jeg opplevde situasjonen forskjellig. Når jeg var liten jente var det savnet etter han, og frustrasjonen over at han ikke hadde meg i livet sitt som spilte mest inn. Noe som gikk ut over den jeg var som person.

FFP melder at fangers barn kan bli syke Fangers barn kan bli syke som følge av den vanskelige situasjonen de ofte kommer i. Erfaringer viser at fangers barn kan få: Magesmerter

Redusert matlyst

Hudreaksjoner

Konsentrasjons- og lærerproblemer

Hodepine

Hørselsproblemer

Søvnproblemer

Depresjoner

Angst for at den gjenværende omsorgpersonen skal forsvinne Kilde: FFPs "Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel"

Hun sammenligner seg med Vilde i boken til Nicolai:



– Jeg gikk fra å være en litt sånn stillferdig jente i klassen til å gjøre veldig mye ut av meg. Det var kanskje på grunn av savnet og frustrasjonen.

Stillesitting

At møtene i fengslene var spesielle i forhold til det å møte noen man er glad i utenfor, sier Lisbeth hun kan skrive under på.

– Jeg fikk ikke ha fysisk lek med pappa, og sånne ting, sier hun.



– Det var en kort klem, også en introduksjon også fikk man sitte stille på et rom.

Var med på cellen

Selv om Lisbeth og far ikke fikk lov å være nær hverandre, gjorde det stort inntrykk da hun fikk bli med ham på cellen hans.

– Da fikk jeg avkreftet det Disney-synet jeg hadde på fengsler. Jeg trodde at det gikk i vann og brød, sitte på cellen og glane i taket. Han hadde jo både TV, skrivebord og bøker og sånn, så jeg synes jo ikke så veldig synd på han akkurat der og da. Jeg hadde vel ikke så forståelse for konseptet frihetsberøvelse den gang annet enn at friheten til å se pappa var borte, legger hun til.

Lisbeths far lever ikke lenger idag. De to fikk likevel pratet ut om hvordan hun opplevde barndommen uten ham før han døde.

Brevvenner

Lisbeth tror noe av årsaken til at det aldri kostet henne noe å være så åpen om sin far, også er takket være hennes mor.

– Jeg hadde en mamma som var veldig flink til å fortelle meg at dette var ikke noe vi hadde gjort galt.

Moren så også viktigheten av at Lisbeth pleiet kontakt med sin far, som gjorde at hun ble tatt med på besøk inn i fengselet. Moren sørget også for at Lisbeth tok opp penn og papir og ble brevvenn med faren. Slik holdt de kontakten.

– De brevene har jeg ennå. Det er mye kjærlighet i de brevene.