I den såkalte Valdres-saken ble forklaringene den tiltalte moren har gitt til politiet, både under et fengslingsmøte og i politiavhør, gjennomgått.

Der kommer det blant annet frem at moren har forklart at 13-åringen, som led av alvorlige spiseforstyrrelser, truet med å skade seg selv dersom hun ble tatt med til lege eller sykehus høsten 2015.

«Angelica var opptatt at hun aldri ville på sykehus. Hun ville klare det selv. Hun truet med å skade seg selv og fikk moren til å love at hun ikke skulle tas til lege eller sykehus», har moren forklart i det første fengslingsmøtet.

Trodde hun satt juice fast i halsen

Datteren døde nyttårsaften 2015, på en hytte på Beitostølen i Valdres. Moren hadde flyttet dit sammen med datteren tre måneder tidligere. Hun er tiltalt for grov mishandling etter at datteren døde av avmagring.

Det er første gang retten får høre morens forklaring rundt hva som skjedde på hytta, da hun ikke har vært i stand til å avgi sin forklaring for retten.

Moren forklarer i det første avhøret med en etterforsker fra Kripos at Angelica var i fin form i oktober, november og desember 2015, stikk i strid med flere tekstmeldinger som tidligere har blitt presentert. På nyttårsaften, samme dag som Angelica døde, skriver moren blant annet: «Det er vanvidd at du i det hele tatt er her og ikke på sykehus. La oss ikke krangle, det er veldig farlig».

Hun hevdet også i avhøret at hun og Angelica sto og kuttet rotgrønnsaker sent på ettermiddagen, da datteren plutselig ble dårlig.

«Hun hadde drukket juice og plutselig så var det som det satt noe i halsen hennes. Og så syns jeg hun plutselig ble veldig sånn slapp. Så sa jeg «Nå ringer jeg til sykehuset», og jeg husker jeg ba dem sende ambulanse og luftambulanse», har moren forklart.

Moren ringte nødtelefonen klokken 19.07 på kvelden. «Plutselig blir hun innmari slapp, hånden er kaldsvett. Så svarer hun meg ikke lenger. Jeg ringer bare sporenstreks og ber om ambulanse», sier hun senere i avhøret.

Kan ha ligget død i 12 timer

Forklaringen er også stikk i strid med det rettsmedisiner Arne Stray forklarte i retten tidligere. Stray har skrevet tre rapporter om saken, og i retten forklarte han at mye tydet på at Angelica hadde ligget død på magen på gulvet så mye som seks til tolv timer før hun ble snudd og forsøkt gjenopplivet.

– Det er ikke sannsynlig at avdøde har stått oppreist kort tid før 19:07. Vanskelig å forstå at hun kan ha stått på beina, forklarte rettsmedisineren.

Moren forklarte altså derimot at hun forsøkte gjenoppliving like etter at datteren falt om, mens hun snakket med nødtelefonen.

«Helt uvirkelig»

I avhøret får moren spørsmål om hvordan hun ser på at politiet etterforsker om hun kan ha gjort noe straffbart i forbindelse med datterens død.

«Det er helt uvirkelig. Jeg har hele tiden forsøkt å få alt til å bli bra, sånn det var før. Jeg ville gjort alt for henne. Jeg gjør hva som helst for Angelica», svarer moren.

I avhør får moren spørsmål om hvordan kontakten var med helseapparatet etter at de flyttet til Beitostølen.

«Vi hadde fastlege i Lommedalen. Men hadde ikke en ny fastlege i Østre Slidre. Det var mye styr med å få til hjemmeundervisning. Vi holdt på han vi hadde. Jeg husker ikke siste gang jeg snakket med ham».

Moren fortalte også til politiet at Angelica var rask og oppegående i oktober og november, men at moren måtte mase litt for at Angelica skulle få i seg nok. I tillegg byttet hun ut skummetmelk med H-melk i kartongen, uten å si fra.

«Ja, jeg tok bort en desiliter. Så to og så får man snudd det sånn. Det gjorde jeg også før sommerferien. Hun snakket om kalorier og sånn og ville ha skummet. Og jeg tenkte at det får jeg bare gjøre».

Forklarte at Angelica leste mye

Ifølge moren leste de mye i de rundt tre månedene de var på hytta, i tillegg til at de gikk turer og laget julegaver.

«Vi har lest masse. Jeg bestilte bøker på nettet. Angelica har lest veldig mye. Faktabøker, Undset, Camilla Collet og om klima i afrika. Det er masse. Engelske bøker også», har moren fortalt i det første politiavhøret.

På kvelden skal de ha lest sammen inne på soverommet til Angelica, og moren har forklart at hun sov i rommet ved siden av. Politiet har etter det TV 2 erfarer hatt en teori om at Angelica oppholdt seg i en av de andre bygningene på hyttetunet.

I perioden de to bodde på hytta på Beitostølen i Valdres, ble det ifølge aktoratet sendt en stor mengde tekstmeldinger mellom mor og datter.

– Omfanget av tekstmeldingene mens de var på hytta var stort, bekrefter aktor Arne Ingvald Dymbe overfor TV 2.

Innholdet i tekstmeldingene som ble sendt mellom den tiltalte moren og Angelica i denne perioden, vil trolig være sentrale i bevisføringen.

Halvert kroppsvekt

31. desember, tre måneder etter at hun hadde tatt datteren ut av skolen og flyttet til familiens hytte på Beitostølen, ringte den nå tiltalte moren selv til AMK-sentralen for å få legehjelp til datteren.

Da ambulansen kom frem, var Angelica død. Hun var sterkt avmagret, og veide bare 21,7 kilo - en halvering av kroppsvekten på få måneder.