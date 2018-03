Se Manchester United-Liverpool lørdag 13.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo! Sendestart 12.45!

LIVERPOOL/BERGEN (TV 2 Sporten):

Optimismen i Liverpool er sjeldent stor foran en bortekamp på Old Trafford. Og det kanskje med god grunn:

Supertrioen på topp - Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané virker alle å ha funnet toppformen - samtidig som det en gang så utskjelte forsvaret nå har holdt nullen i fem av de sju siste kampene.

– Det er en voldsom energi rundt klubben nå, det kjennes som at kampen mot United kommer på riktig tidspunkt. Det har vært mange ganger opp gjennom årene hvor man kanskje har reist til Old Trafford med frykt, men sånn er det ikke denne gangen, fastslår James Pearce, som følger Liverpool tettere enn de fleste som hovedansvarlig for dekningen av de helrøde i lokalavisa Liverpool Echo.

– Mourinho er blitt ydmyket

Toppscoreren Salah mislyktes som kjent i sitt første opphold i Premier League, i 2014/15, da han spilte under nettopp José Mourinho i Chelsea. Egypteren fikk bare starte seks kamper før han ble sendt på lån til Fiorentina.

Nå kjemper egypteren trolig med Kevin De Bruyne om å bli årets spiller i Premier League - paradoksalt en annen spiller Mourinho ikke hadde plass til i sitt lag...

– Mourinho frykter Salah og er blitt ydmyket denne sesongen, gjennom synet av Salah som bryter nye barrierer på ukentlig basis. Han er den raskeste på over 100 år til å nå 30 scoringer for Liverpool. Det han har oppnådd allerede er helt utrolig. Mourinho har all grunn til å være bekymret, for Salah har noe å bevise overfor ham.

– Tror du Salah føler det på samme måte?

– Han har fått ekstra motivasjon av at han ikke fikk en fair sjanse i Chelsea. Han ble tilsidesatt og vraket veldig kjapt. I Italia fikk han fart på karrieren sin igjen, og kom tilbake til England for å vise Mourinho hva han går glipp av. De Bruyne har gjort det samme, mener Pearce.

Salah sprenger rekorder

Bare ett poeng skiller Manchester United på andreplass og Liverpool på tredjeplass før lørdagens tidligkamp.

Det første oppgjøret på Anfield i oktober ble et skikkelig antiklimaks og endte 0-0, men Pearce tror ikke Mourinho og United greier å holde Liverpool målløse enda en gang.

Hovedårsaken heter altså Mohamed Salah - egypteren som er i ferd med å knuse alle rekorder i sin første sesong i Liverpool. Utrolige 32 mål i alle turneringer er fasit så langt for den raske og smarte kantspilleren, hvorav 24 har kommet i Premier League. Det er flest i ligaen, ved siden av Harry Kane.

FØLGER LIVERPOOL TETT: James Pearce i Liverpool Echo har enorm kunnskap til klubben.

– Han er blitt et ikon på The Kop. Fansen har trykket ham til sine bryst og ingen hadde i sin villeste fantasi trodd at han skulle oppnå dette. Han har allerede utliknet og forbedret noen av prestasjonene til Liverpools beste angripere gjennom tidene, sier Pearce, og ramser opp:

– Han har scoret 32 mål i alle turneringer, det er mer enn Kenny Dalglish greide på én sesong, og mer enn John Aldridge. Det er bare ett mål bak Fernando Torres bestenotering på én sesong. Han er fire bak Robbie Fowler. Han er den første siden Ian Rush på 80-tallet som ser ut til å klare 40 i løpet av sesongen. Og Salah er ikke engang spiss, han er en kantspiller. Det er ikke ett lag i Europa som ikke ville ønsket å ha Salah i laget sitt.

– Suárez mer komplett

Luis Suárez hadde en eventyrlig sesong i 2013/14, da Liverpool var fryktelig nære å vinne sin første Premier League-tittel, men selv han stoppet opp på 31 scoringer.

TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller uttalte etter helgens triumf mot Newcastle at Salah nå spiller like bra som Suárez gjorde på sitt beste i Liverpool. Pearce vil allikevel ikke si at Salah har overgått sesongen til Uruguays superstjerne.

– De er veldig forskjellige. Suárez var og er en mer komplett spiller. Hvis du sammenligner de to, så har ikke Salah hatt så mange «wow»-øyeblikk. Suárez hadde en ufattelig evne til å skape noe ut av ingenting. Men når man snakker om individuelle prestasjoner, så er Salah den beste siden Suárez, sier journalisten.

Men der Salah kanskje er Liverpools mest populære mann for øyeblikket, er José Mourinho som regel det motsatte.

Portugiseren og Liverpool har utkjempet mange slag opp gjennom årene, og ingen har nok frustrert Anfield mer med noen av forestillingene der han har «parkert bussen» og tatt de helrøde på overganger.

– Med den offensive slagkraften United har, ville det være trist hvis Mourinho ikke vil angripe

Spørsmålet mange stiller seg er hvor offensiv Mourinho tør å være på Old Trafford lørdag, eller om han igjen går for en forsiktig tilnærming, vel vitende om at det er livsfarlig å gi Liverpools angrepsrekke for mye plass og rom.

– Hvis United kommer ut for å spille, tror jeg det blir mye rom for Liverpool til å plukke dem fra hverandre på overgangene. Men kanskje 2. omgangen mot Crystal Palace har overbevist ham om å være mer positiv. Det har vært en så stor hype rundt disse kampene nå en stund, og så har det blitt et antiklimaks, sier Pearce.

På Anfield sist kritiserte likevel Mourinho sin managerkollega Jürgen Klopp for ikke å ville ta noen sjanser, etter selv å ha blitt kritisert for feig taktikk.

– Med den offensive slagkraften United har, ville det være trist hvis Mourinho ikke vil angripe. Men hvis han gjør det, kan det bli en fantastisk kamp på Old Trafford, spår James Pearce.

