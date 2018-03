I mandagens episode av «Ramm & Tørnquist redder Norge» er det Lorden Kro i Mehamn i Finnmark som skal reddes. Kroa blir drevet av Stein Egil Johansen. Eieren sliter med at folk uteblir på kroa hvor det er plass til 110 gjester.

– Masse potensial

Morten og Einars første tanke da de kom til Mehamn var at her var det muligheter til å blåse liv i den gamle kroa igjen.

– Jeg tenkte at her har vi et ganske stort og hyggelig lokale med masse potensial og ingen kunder, sier Einar Tørnquist.

Kickstart for kroa

Tallene har vært røde i mange år. Nå håper Stein Egil at folk tar kroa til sitt hjerte igjen og kommer innom til det som engang var et samlingspunkt i Mehamn. Besøket av Morten og Einar har hjulpet godt.

– Dette har vært en kickstarter for oss og de som bor i Gamvik kommune. Nå håper vi at programmet skal løfte det ennå et hakk.

FESTSTEMNING: Morten Ramm, kroeier Stein-Egil Johansen og Einar Tørnquist koser seg med en velfortjent øl på Lorden Kro. Foto: TV 2

– Ser dere lyst på fremtiden der oppe nå?

– Dette blir bra og vi ser positivt på fremtiden. Tilbakemeldingene vi får fra folk er positive, sier Stein Egil.a

Kupper VHF-sambandet

Ramm og Tørnquist gjør en grundig markedsundersøkelse og finner ut hva folk vil ha. Resultatet blir en fest med reker, pizza, Rorbu-skrøner, quiz, karaoke og cowboytema. De kupper VHF-sambandet, for å få de lokale fiskerne til å komme på fest på Lorden Kro.

– Det lille sambandsstuntet var artig og effektivt. Det var jo litt viktig at vi fikk tak i fiskerne ettersom det er en yrkesgruppe som er kjent for å legge igjen litt kapital i kroer med havnetilknytning. Så da var vårt lille stunt den eneste måten vi kunne få tak i alle sammen på i ett jafs, avslutter EinarTørnquist til TV 2.

Reke og Cowboyfest

Festkvelden som Morten og Einar arrangerte på Lorden Kro ble en suksess og ble fullt opp til randen av festglade folk i alle aldre. Den eldste som var tilstede var 96 år og hele bygda sluttet opp om Lorden.

– Akkurat slik fester som de skal være med knall arrangør. Vi klarte til og med skaffe reker utenfor sesong. Denne ble en superuke, avslutter Sten-Egil Johansen.

Se Ramm og Tørnquist redder Norge på TV 2, mandager klokken 20.00. Du kan også se programmet på TV 2 Sumo.