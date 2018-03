Det brenner kraftig i anlegget til Norsk Gjenvinning i Haraldrudveien i Oslo. Politiet ble varslet om brannen klokken 09.40 torsdag formiddag.

– Det meldes om kraftig og omfattende brann, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Jøkling, til TV 2.

Klokken 14.15, flere timer etter at brannen startet, melder brannvesenet at de begynner å få kontroll på brannen, og at røyken avtar. De bruker også gravemaskiner for å spre avfallet, slik at de kommer til for å slukke.



Først meldte politiet at det trolig brant i papir. Senere ble det klart at ett bygg var overtent, og en stund senere kollapset bygget. Samtidig sier brannvesenet at de ikke har kontroll på brannen, og at den vil herje i flere timer fremover.

To personer til legevakt

To personer er sendt til legevakt for tilsyn fra lege, ellers er det ikke meldt om skadde eller savnede.

Politiets innsatsleder på stedet opplyser til TV 2 at det er en utfordring for dem å få folk i området til å lukke dører og vinduer, i tillegg til at man bør skru av ventilasjonsanlegg slik at røyken ikke kommer inn.

En av utfordringene for brannvesenet er at mannskapene ikke kommer langt nok inn i bygget som har kollapset, av hensyn til egen sikkerhet. I tillegg er det såpass mye ressurser på stedet at beredskapen i resten av byen er begrenset. Brannvesenet jobber med å styrke denne beredskapen.

Politiet opplyser til NTB at Persveien er avstengt ved innkjørselen fra Ring 3. I tillegg er det sperringer i Brobekkveien og Alf Bjerckes vei.

Store sorte røykskyer har vært synlig over store deler av Oslo etter at brannen brøt ut, og ifølge en person NRK har vært i kontakt med, regner det svarte, brente papirbiter på Nakholmen i Oslofjorden.

Brannvesenet opplyser at det brenner i komprimert papp, plast og annet avfall, og at det er krevende å slukke brannen. Foto: Oslo brann- og redningsetat.

Flammer og røyk

Bilder fra stedet viser åpne flammer og mye sort røyk. Røyken trekker mot toglinjen som passerer like ved, men inntil videre går togene som vanlig.

Politiet har iverksatt evakuering av personer som befinner seg i området.

Publikum får også beskjed om å holde dører og vinduer lukket.

– Vi vil at folk, som ikke har noe med redningsarbeidet å gjøre, trekker vekk fra stedet, og at de lukker dører og vinduer, fortsetter operasjonslederen.

Ingen personskader

Politiet har sperret av en rekke veier i området.

– Det er mye sort røyk, som vi ønsker at ingen skal bli eksponert for, sier Jøkling.

FLAMMER: Bilder fra stedet viser åpne flammer. Foto: Ola Gråberg/TV 2

Det er så langt ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen.

– Vi jobber med å få full oversikt og sikre alle våre medarbeidere, sier Bim Cornelia Kase, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Gjenvinning, til TV 2.

Oslo brann- og redningsetat skriver på sin Twitter-konto at de har store styrker i aksjon. De får også bistand fra nabodistriktene.

Samtidig forteller etaten at 20 av deres nyansatte røykdykkere hadde sin siste dag på grunnkurset i dag. De er nå på Alnabru, på sin første brann.