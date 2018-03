– Før vi begynner på dagens kart, har jeg en kort meddelelse til Stortinget. Jeg har fått beskjed om at KrF har trukket sin støtte til meg som stortingspresident og jeg vil selvfølgelig derfor gå av i rollen, sa Thommessen da han innledet møtet i Stortinget klokken 10 torsdag.

– Jeg vil derfor legge til rette for at vi innen kort tid kan få valgt en ny president. Byggesaken er og har vært en vanskelig sak for Stortinget, og jeg håper at når jeg nå går av kan bidra til at vi får ro om saken og at vi kan få brakt den videre på en mest mulig måte, fortsatte han.

Enorme overskridelser

Thommessen har fått massiv kritikk som følge av byggesaken på Stortinget. Tirsdag redegjorde Thommessen om saken for en fullsatt stortingssal om den siste kostnadssprekken.

I løpet av de siste månedene har prislappen økt med 500 millioner kroner, slik at den endelige prisen på byggeprosjektet nå ligger an til å bli 2,3 milliarder kroner.

Både ombyggingen av Prinsens gate 26 og byggingen av et nytt post- og varemottak, samt en ny tunnel fra Rådhusgata ble langt mer omfattende og komplisert enn først forventet, sa Thommessen under redegjørelsen.

Samtidig er det ikke sikkert at den siste overskridelsen på en halv milliard kroner blir den siste.

– Det er fortsatt stor usikkerhet i prosjektet, understreket Thommessen.

I forrige måned måtte stortingsdirektør Ida Børresen gå av som følge av milliardsprekken.

KrF trakk støtten

Klokken 10.15 hadde KrF invitert til et pressemøte om byggesaken. KrF satt med nøkkelen til Olemic Thommessens skjebne som stortingspresident.

– RYDDIG: KrF-leder Knut Arild Hareide kommenterer Thommessens avgang i Stortingets vandrehall torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hva KrF hadde bestemt seg for i saken, ble kjent gjennom Thommessens kunngjøring fra talerstolen klokken 10. Klokken 10.15 bekreftet KrF at partiet trekker sin støtte til stortingspresidenten.

«Kristelig Folkepartis stortingsgruppe har meddelt parlamentarisk leder i Høyre at stortingsgruppen ikke lenger har tillit til stortingspresidenten. Bakgrunnen er utviklingen i byggesaken, med manglende oppfølging av stortingsvedtak fra juni 2017 og mangelfull kostnadskontroll i prosjektet», heter det i en pressemelding.

Foran et samlet pressekorps i Stortingets vandrehall utdypet KrF-leder Knut Arild Hareide:

– Stortingspresidenten har nettopp meddelt at han trekker seg fra sitt verv. Det er en beslutning vi forstår og som vi synes er ryddig av presidenten i den situasjonen vi nå er i.

– Hva tenker du om at Thommessen trekker seg først når han mister deres støtte?

– Jeg synes Thommessen opptrer klokt og ryddig i en krevende situasjon for ham.

Det var Høyres parlamentariske leder Trond Helleland som ved 21-tiden onsdag fikk beskjed fra Hareide om at partiet ikke lenger har tillit til stortingspresidenten. Deretter formidlet Helleland beskjeden videre til Thommessen.

– Har ikke vært lydhøre for kritikk

Ap-leder Jonas Gahr Støre kommenterer avgangen på følgende måte:

– Hva synes du om at stortingspresidenten trekker seg etter at KrF har gitt beskjed om at han ikke lenger har deres tillit?

– Det er i det mønsteret vi har sett fra Høyre i denne saken, at de har holdt seg til det flertallet de har hatt. Så lenge de hadde det, har de ikke vært lydhøre for den kritikken som har kommet. Når KrF nå har konkludert, så er ikke støtten der og da må han gå av. Jeg mener dette handler om et fundamentalt spørsmål om tillit, om å ta ansvar. Det handler ikke om skyld, og nå tar stortingspresidenten det ansvaret. Men han gjør det fordi det er ingen annen vei, sier Støre.

SV-leder Audun Lysbakken sier det var «helt nødvendig» at presidenten gikk.

– Det hadde vært ryddigere og bedre både for Thommessen og Høyre om Høyre selv hadde kommet til konklusjonen, men KrF tok ansvar. Jeg tror folk synes dette var helt nødvendig, jeg syntes det var helt nødvendig. Du kan ikke ha en så stor skandale uten at noen tar ansvaret for den.

Ser etter samlende kandidat

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland ønsket ikke å svare på spørsmål om hvem som kan være aktuelle som ny president.

– Det er klart at når vi skal finne en ny presidentkandidat, så må vi finne en kandidat som har bred tillit, og så får det vurderes.

– Vil avgjørelsen til KrF få noen konsekvenser for forholdet mellom regjeringspartiene og KrF?

– Vi er ikke glade for at de har trukket støtten til Olemic. Samtidig har KrF vært ryddige i måten de har gjort det på. Det har vært en vanskelig sak også for Høyre, så vi tar det til etterretning og skal ikke gjøre dette til en stor sak om samarbeidsklimaet.

I pressemeldingen fra KrF understreker stortingsgruppen at Thommessen ikke sitter alene med skylden for at kostnadene i prosjektet er ute av kontroll. Det er likevel presidenten som har det øverste ansvaret, og derfor mener partiet det er riktig at presidenten tar ansvar ved å fratre sitt verv.

«Det er svært alvorlig at de pålegg Stortinget har gitt gjennom enstemmige vedtak ikke er fulgt opp. Vedtakene var basert på en meget tydelig kritikk fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen over tid og senest 16. juni 2017», heter det i pressemeldingen.