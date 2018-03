Etter en lang kamp har døvblinde Rune Hoftun (40) endelig fått svaret han har håpet på: Fylkesmannen har gitt han medhold i klagen mot Sauda kommune.

For Rune betyr det at han får tilbake ordningen med personlig brukerstyrt assistent som kommunen fratok han.

– Jeg føler en vanvittig lettelse, samtidig som jeg nesten ikke kan tro at det er sant, sier Rune.

Følte seg isolert

På TV 2 hjelper deg høsten 2017 fortalte Rune om hvordan han følte seg isolert i hjemmet etter at kommunen fratok han assistentene.

Kommunen mente blant annet at han ikke var en god nok arbeidsleder. I stedet valgte de å gi han vanlige hjemmehjelpstjenester, som innebar ti timer hjelp per uke.

For Rune betydde dette blant annet at han ikke fikk dratt på tur med hestene Sjabrina og Silja, som er svært viktig for han.

– Jeg liker å dra på tur med hest og vogn, men det får jeg ikke gjort. Jeg savner det veldig, hver eneste dag, sa Rune til TV 2 hjelper deg den gang.

– Normalt liv

Nå går han bedre tider i møte.

Fylkesmannen i Rogaland har valgt å gjøre om kommunens vedtak, og Rune vil igjen få 41 timer brukerstyrt personlig assistent.

Vedtaket betyr mye for Runes hverdag.

– Jeg kan begynne å leve et mer selvstendig og normalt liv, og komme meg ut for å treffe folk, sier 40-åringen fornøyd.

I vedtaket fra Fylkesmannen fremgår det at de mener Rune har krav på BPA, både til matlaging, fysisk aktivitet, fritid og innkjøp.

«Fylkesmannen vurderer på bakgrunn av ditt hjelpebehov og alder at du kommer inn under rettigheten til å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistent».

Rune tror nå at det blir lettere å få laget sunn og ordentlig mat, og få vasket huset skikkelig.