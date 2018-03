Fra tid til annen dukker det opp historier om folk som har klart å klekke ut kyllinger av butikkjøpte egg.

Men hvor lett er det egentlig?

Solveig Barstad og Matkontrollen på TV 2 undersøker nå om det er mulig å kjøpe økologiske egg i butikken, for så å klekke ut kyllinger av dem i en rugemaskin.

– I utgangspunktet skulle det vel ikke det være mulig, men siden økologiske høner har tilgang på uteareal kan det jo hende ting har skjedd bak låvedøra, sier programleder Solveig Barstad.

Dette handler om at butikkegg vanligvis ikke er befruktet, og dermed heller ikke kan utvikle seg til en kylling.

– Vi startet med ti tilfeldig valgte økologiske egg fra forskjellige butikker. På dag ti ble det oppdaget blodårer inni det ene egget, og da ble det god stemning i redaksjonen. Vi er superspente på om dette faktisk blir til en kylling. Vi har tatt vare på et egg til også, for dette har så tykt skall at det er vanskelig å si om det er noe liv inni eller ikke, forteller Barstad.

Det skal ta 21 døgn å klekke en kylling. Fredag 9. mars er dag nummer 21. Kommer det kyllinger? Følg med i sendingen øverst!

Om selve klekkingen:

Matkontrollen har kontakt med eksperter på området, for å sikre at klekkingen går forsvarlig for seg.

Hvis det kommer kylling(er) skal ikke rugemaskinen åpnes før etter minst ett døgn. Det er fordi kyllingen(e) må tørke inne i maskinen før de flyttes over i en innredet eske med varmeplate, vann og mat. I rugemaskinen finner kyllingen næring fra egget den er klekket ut fra det første døgnet.

Kommer det kyllinger, har Matkontrollen ordnet med et hyggelig hjem på Losby besøksgård, som de flytter til når de blir litt større. Der har de lang erfaring med kyllinger.