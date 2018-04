Da internettet kom, så en rekke studier sammenheng mellom bruk og lykke, og fant ut at nettet gjorde oss mer isolerte og mindre lykkelige.

En ny studie viser at dette ikke nødvendigvis er entydige funn.

Etter fremveksten av sosiale medier, ser vi at hva vi gjør på nett har endret seg drastisk.

Nå bruker vi nettet til å kommunisere med familie og venner, samt planlegge våre sosiale liv. Dette er faktorer som bidrar til positiv livskvalitet.

Vegard Tveito og Fulvio Castellaci fra senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo, har forsket på hvordan sosiale medier kan gjøre oss lykkelig.

– Flere studier viser at når vi benytter oss av sosiale medier til å kommunisere med venner, og planlegge våre sosiale liv, kan dette bidra til å styrke våre sosiale nettverk og gjøre at vi har det bedre, sier Tveito til TV 2.

– Sjokk

Ida Grande (22) hadde en av Norges mest populære brukere på appen Vine.

En app hvor poenget var å legge ut korte videoer på seks sekunder. I løpet av en lang periode fikk Grande 2000 nye følgere hver dag og på det meste hadde hun 133.000 følgere. Hun beskriver det som et sjokk.

Samtidig som Ida ble diagnostisert med panikkangst, begynte interessen for Vine og gå nedover. De største profilene flyttet seg over til nye applikasjoner som Instagram.

Grande gikk motsatt vei, og bestemte seg for å trekke seg unna sosiale medier.

– Det var ikke mitt primærbehov å holde på med sosiale medier. Det viktigste var å bli frisk, forteller hun til TV 2.

Grande legger til at hun ikke ble syk av sosiale medier, men for henne var det nødvendig å trekke seg unna da angsten ble som verst.

Etter at 22-åringen fikk panikkangst kunne hun ikke la folk forvente noe morsomt av henne hver uke, for hun visste ikke om hun kom til å leve en uke til. Hun beskriver angsten som forvirrende, vond og skummel.

Riktig bruk

For å oppleve lykke gjennom sosiale medier er du, ifølge forskerne, nødt til å bruke det riktig.

FORSKNING: Riktig bruk av sosiale medier kan gjøre oss mer lykkelige, sier forsker Vegard Tveito. Foto: Privat

Som så mye annet i livet, handler også lykke på sosiale medier, om at du får etter hva du putter inn.

Tveito sier at hvis du bruker sosiale medier til å planlegge arrangementer, snakke med venner og tilegne deg ny kunnskap, så er dette positivt for hvordan du har det.

– Bruker du derimot Facebook, Snapchat og Twitter til å krangle med venner og fremmede, eller å lese om hva populære rike mennesker driver med, så vil dette ha en negativ effekt, sier forskeren til TV 2.

– Trist utvikling

Grande synes det økende fokuset på kropp og antall følgere på sosiale medier, er en trist utvikling.

– Det er en utvikling vi ikke kan stoppe. Det virker som du må ha over 1000 følgere for å ha en «bra» profil, og vi drukner i valgmuligheter når det kommer til redigering av bilder. Jeg skulle ønske det ikke var mulig å redigere bilder, sier hun til TV 2.

Grande skjønner heller ikke hvorfor kropp skal forbindes med sosiale medier. Hun skulle ønske at folk heller brukte de forskjellige applikasjonene til å tilegne seg informasjon og humor.

– Det er mange unge mennesker på sosiale medier, og de har ikke funnet sin trygghet enda, og da påvirkes man lett. Man må finne tryggheten gjennom seg selv, og ikke gjennom antall «likes», mener 22-åringen.

– Aktiver deg selv

Forskningen viser at ved å benytte deg av sosiale medier for å organisere og optimalisere ditt sosiale liv, så kan du få et bedre og mer innholdsrikt sosialt liv.

Tveito anbefaler å bruke sosiale medier til å finne arrangementer i nærheten og aktivere deg selv.

– Bare tenk på hvor mange som gikk ut i fjor for å fange Pokémons eller hvor mange som har møttes gjennom apper som Tinder. Å bruke nettet for å interagere med folk i virkeligheten virker generelt sett å være positivt for hvordan vi har det, sier han.

– Bruk med måte

Skal vi tro forskerne er det ikke bare positive sider ved hyppig bruk av sosiale medier.

Tveito sier at hvis du har negative interaksjoner med andre, diskuterer så busta fyker i et kommentarfelt, eller kun bruker sosiale medier til å se på hvor glamorøse liv kjendisene lever, vil dette mest sannsynlig påvirke hvordan du har det negativt.

Noen studier har også funnet at vi blir mer narsissistiske og overfladiske ved hyppig bruk av sosiale medier.

– Det er ingenting som tyder på at å sitte helt passiv på telefonen og scrolle i timevis er positivt for din mentale helse, så bruk det med måte, sier forskeren.

– Nyttig

Ida Grande forteller at hun har lært utrolig mye av angsten, og for henne har det vært nyttig å trekke seg bort fra sosiale medier.

Hun påpeker at det ikke nødvendigvis er løsningen for alle. Grande er positiv til at sosiale medier brukes til å informere om diagnoser som angst.

Men hun er fortsatt ikke helt klar for å komme tilbake. 22-åringen er ikke redd for sosiale medier, men Grande ønsker å komme til det punktet hvor hun legger ut innhold for seg selv, og ikke for andre.