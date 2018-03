Tiltalte Peter Madsen ankom Københavns byret like før 09.30 torsdag morgen.

Madsen møtte i retten iført en svart t-skjorte og briller. Han gransket tilskuerne i salen, før han satte seg ved tiltalebenken. En politimann satte seg like bak ham.

På første rad sitter Kim Walls foreldre, Joachim og Ingrid Wall.

Etter at tiltalen var lest opp sa Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, at Madsen ikke erkjenner drapet, men erkjenner punktet som går på usømmelig omgang med lik og brudd på sjøfartsloven.

Engmark sa til TV 2 News like før rettssaken starter torsdag at Madsen vil fastholde sin forklaring om at Walls dødsfall var en ulykke.

Forsvareren sier hun har stor tro på at hennes klient vil få en rettferdig rettssak,tross den intensive medieomtalen saken har fått.

Ubehagelige bilder

Aktor i saken Jakob Buch-Jepsen begynte sin fremleggelse av saken med å si at det i saken er en rekke ubehagelige bilder, som kun vil bli vist for rettens medlemmer.

Det er gjort 215 avhør i saken, og det er rundt 5000 sider med etterforskningsmateriale. Aktors fremleggelse tok to timer, og han la da fram en rekke sentrale momenter for saken.

Madsen og Wall hadde først kontakt i mars 2017, og hadde løpende kontakt mellom 22. mars til 22. april. De skulle opprinnelig møtes 21. april, men dette ble ikke noe av.

10. august tok Madsen igjen kontakt med Wall. De to snakket sammen på telefon i 13 minutter på formiddagen, og senere på dagen får Wall følgende melding av Madsen: «Skipet er klart og i god stand, venter bare på magasinet Wireds reporter».

Wall svarte straks at hun var i nærheten og at de kunne møtes.

SMS-er

Aktor viste i retten fram en presentasjonsvideo fra innsiden av ubåten. Han viste også en rekke meldinger Wall sendte til kjæresten etter at hun gikk ombord i ubåten.

«Jeg er fortsatt i live, btw», skrev hun.

«Men vi går ned nå».

«Jeg elsker deg».

«Han tok med kaffe og cookies og!»

Etter dette hørte ikke kjæresten noe mer fra Wall. Han ble senere svært bekymret og meldte henne savnet.

Dramatisk radiokommunikasjon

Madsens ubåt ble meldt savnet kvelden 10. august. Gjentatte ganger forsøkte radiosentralen å få kontakt med ham.

Enkelte ganger fikk de også kontakt, før han igjen forsvant. Da ubåten begynte å synke meldte en motorbåt til helikoptersentralen at det var en person i vannet.

– Er det bare en person? Det var to personer ombord, nemlig, sa operatøren.

TV 2 News var et av de riksdekkende, danske mediene som filmet Madsen idet han kom i land 11. august. Videoen kan du se her.

Like etter ble Madsen anholdt og tatt med til avhør. Deler av hans forklaring viste seg raskt å ikke stemme, noe som gjorde at politiet fattet ytterligere mistanke til ham.

Blod på nesen

Peter Madsen ble tatt med til Rettsmedisinsk institutt, der det ble foretatt undersøkelser av ham. Han hadde størknet blod over det venstre neseboret.

Dette blodet viste seg senere å tilhøre Kim Wall.

Også flere andre steder på kroppen hadde han blodet til Wall, men det er ikke funnet spor av Madsens DNA på Walls kropp.

Kroppen til den 30 år gamle journalisten ble funnet i en rekke deler på havets bunn. I retten ble det vist frem et bilde av den hvite posen med hodet hennes. Kroppsdelene lå i forskjellige poser som var blitt dumpet med stropper og rør, slik at de skulle holde seg under vann.

På havets bunn ble også en sag med oransje håndtak funnet. Tidligere på dagen 10. august, før ubåt-turen, ble Madsen filmet av et filmteam i verkstedet sitt. Da var sagen i bakgrunnen på videoen. Da politiet gjorde krimtekniske undersøkelser på verkstedet var sagen borte. Det er altså trolig snakk om samme sag, og aktor mener det er denne sagen som ble brukt til å partere liket.

Søkte på tortur

Mens Walls lik ble funnet på bunnen av Køge bukt, ble trusene og strømpebuksene hennes funnet i ubåten da den ble undersøkt av politiet.

– Begge hadde skader, strømpebuksene var vrengt. Det ble også funnet større klaser med hår fra Wall i ubåten, forklarer aktor.

Mobiltelefonen til Peter Madsen og Kim Wall er ikke funnet, men politiet har lyktes i å gjenskape profilene på telefonene.

– Samme dag som Madsen tok kontakt med Kim Wall søkte han på «agony», og dager før søkte han på «female beheading», hvorpå han kom inn på videoer som viste kvinner som langsomt ble drept, sier Buch-Jepsen.

På datamaskinen til Madsen ble det også funnet en rekke videoer av kvinner som tortureres, henges og halshugges.

Mentalundersøkelse

Madsen har gjennomgått en mentalundersøkelse på rettspsykiatrisk institutt i etterkant av Kim Walls dødsfall.

– Fra rapporten fremgår det at han fremstår svært lite troverdig, at mye av det han sier er oppfunnet, og at det var vanskelig å konkludere rundt hans seksualitet. Han fremstår svært pervers og seksuelt fravikende, sier aktor.

Psykiaterne konkluderte med at Madsen er strafferettslig tilregnelig, og ikke var eller er psykotisk.

I den endelige rapporten blir det slått fast at Madsen har narsissistiske og psykopatiske trekk, at han har grandiose tanker og stor selvfølelse, samt total mangel på empati og anger.

– Det slås fast at hans personlighetstrekk gjør ham svært farlig for folks liv og helse, og er på bakgrunn av dette at vi vil be om livstid, med forvaring. Dette er ikke noe som kan løses med behandling, sier Buch-Jepsen.

Tiltalt for drap, likskjending og voldtekt

Peter Madsen er tiltalt for å ha mishandlet, drept og partert Kim Wall (30) om bord i sin hjemmebygde ubåt Natulius mellom klokken 22 den 10. august 2017 og klokken 10 formiddagen etter.

Ifølge tiltalen har Madsen forberedt drapet på Wall ved å ta med seg sag, kniv, en spiss skrutrekker, stropper, strips og rør.

Tiltalen er delt opp i to punkter, det ene handler om drap og likskjending, mens det andre handler om voldtekt.

PÅ PLASS: Rettstegner Anne Grite Schutt skal tegne Madsen i retten. – Dette er en veldig spesiell sak. Det føles viktig å være med på å formidle fra en sak det er så stor offentlig interesse rundt, sier hun. Det vil ikke bli tatt noen bilder inne i salen, så tegningene er alt offentligheten får se. Foto: Margrethe Håland Solheim/TV 2

Punktet om voldtekt går på at han knivstakk henne gjentatte ganger i underlivet med spisse gjenstander.

Det er ukjent akkurat når Wall døde og hva som er den endelige dødsårsaken.

Ubåten sank

Det var morgenen 11. august i fjor at danske redningsmannskaper mottok melding om at ubåten Nautilus ikke hadde kommet hjem fra seilas.

Snaut syv timer senere ble en synkende ubåt funnet, og Peter Madsen ble reddet opp av havet.

Madsen ble kort tid etter siktet for drapet på Wall. Hans første forklaring var at han hadde satt fra seg den kvinnelige journalisten før ubåten fikk trøbbel.

Ubåten lå på syv meters dyp, men ble hevet. Politiet forventet å finne liket av Wall i båten, noe som ikke ble tilfellet.

Etter et omfattende søk i havområdet rundt stedet der ubåten hadde kjørt det siste døgnet, ble liket funnet, del etter del.

– Uhell

Madsen har innrømmet å ha partert liket, men nekter for voldtekt og drap. Madsen har forklart at Wall døde i ubåten ved et uhell, da en 70 kilo tung luke falt over henne.

Dette har ikke stemt overens med funn på kroppen til Wall. Senere har Madsen påstått at hun døde av kullosforgiftning.

Påtalemyndigheten vil be om at han dømmes til livstid. De vil også be om at han blir dømt til forvaring.

Begge straffer er tidsubestemte straffer i Danmark. Dømmes man til livstid, kan man etter dansk lov søke om løslatelse etter 12 år.