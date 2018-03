Den australske bonden og eggeprodusenten Scott Stockman trodde knapt sine egne øyne da han nylig fant et stort egg i hønsegården hjemme i Atherton Tablelands.

– Det er det største egget som noensinne har vært her på gården, siden vi startet i 1923 – altså for tre generasjoner siden, sier Stockman til ABC News.

Egget veide 176 gram. Dette er rundt tre ganger så mye om et vanlig egg.

– Høna som la egget må ha fått veldig vondt i rumpa, sier Stockman.

Vanskelig å forklare fenomenet

En enda større overraskelse ventet da Scott skulle knuse egget.

I egget, som inneholdt helt vanlig eggehvite og gul plomme, lå det nok et egg.

HÅNDFULL: Egget fyller en hel håndflate. Foto: Stockman's Eggs

Professor Raf Freire ved Charles Sturt Universitys veterinærutdanning i Sydney sier at han aldri har hørt om et lignende tilfelle.

– For å være helt ærlig, vet jeg ikke helt hvordan dette har skjedd, sier han til nettstedet.

Han forteller at det ikke er uvanlig med to eller tre eggeplommer i ett egg, men at det er høyst uvanlig å finn et egg på innsiden av et annet.

Freire forklarer at høns noen ganger ikke legger egg hvis de er stresset, men at egget i så fall løser seg selv opp i kroppen.

BABUSHKA: På innsiden av det store egget, gjemte det seg nok et egg. Foto: Stockman's Eggs

– Det har ikke skjedd i dette tilfellet, hvor høna har produsert et nytt egg rundt det som enda ikke er lagt, sier han.

Og:

– Fra et biologisk synspunkt, har jeg vansker med å forklare at de mindre eggene ikke blir lagt først. Dette er veldig rart, sier han, og understreker at egget er helt ufarlig å spise.