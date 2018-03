Svaret på det spørsmålet, altså om han kan tenke seg å gå tilbake til landslaget, det definerer og forteller alt om skikongens ambisjoner i skisporet.

«Tror du, som kjenner Petter, at han kommer tilbake?»

Jeg aner ikke hvor mange ganger de to siste årene jeg har fått spørsmålet. Og ikke har jeg noe svar. Svaret er det kun én mann som har.

Jeg er overbevist om at Petter har lyst til å komme tilbake i manesjen. Men Petter må også stille seg spørsmålet: Vil jeg det? Og vil jeg det nok? Hvis svaret er ja, så blir neste spørsmål enda verre å svare på: Hva gjør jeg så for å komme tilbake til toppen?

Han har etter mitt skjønn to muligheter:

1) Han kan fortsette med sitt Team Coop Northug.

eller

2) Gå tilbake til landslaget.

Alternativ 1 krever selvsagt minst. Det betyr at hverdagslivet kan fortsette som nå. Alternativ 2 er mer ubehagelig. Petter må bite seg i tunga, svelge noen kameler, kall det hva du vil, han må gi avkall på mye stolthet og gå tilbake på noe han har vært veldig bastant på: Aldri mer på landslaget.

Petter var tydelig på at det var sportslige grunner til at han snudde ryggen til landslaget for fem år siden. Nå mener jeg at han rent sportslig i virkeligheten ikke har noe alternativ. Han må be om pent vær og si at at han vil tilbake på landslaget. Og jeg tror at han vil det. Han vil tilbake i verdenstoppen.

De to siste årene har sportslig sett vært skuffende for Team Coop Northug. Petter kan selvsagt håpe på en revitalisering av sin private satsing: Og han har jo bevist at han kan lykkes på egenhånd.

Situasjonen er annerledes nå: Petter er ikke i posisjon til noe som helst.

Tiden da han selv kunne diktere hva som hva best for seg selv er over. Det er nok å minne om at Northug i vinter ville gå Tour de Ski, blant annet for å komme i form til OL. Det fikk han ikke.

Nå er virkeligheten denne: Hvis Petter fortsatt velger å stå utenfor landslaget, står mye av sesongen og faller med hva han presterer åpningshelgen på Beitostølen. Ikke engang en plass på seierspallen er garanti for at det blir verdenscup. Lykkes han ikke på Beitostølen, venter norgescuprenn for å kvalifisere seg til verdenscupen. Kanskje ikke det som skaper den største motivasjonen.

Marit Bjørgen uttalte fredag at hun «ikke tror Petter er typen som kommer krypende og ber om å få komme på landslaget igjen». Jeg tror heller ikke at Petter kommer som en husmannsgutt og ber på sine knær, men jeg tror at Petter nå innser at han er tvunget til å ta valg som ikke fortoner seg som bare behagelige.

Det er faktisk så enkelt som at hvis Petter er overbevist om at landslaget nå er best for ham, ja, da forsvinner egen stolthet med et par skuldertrekk.

Livet som landslagsløper vil først og fremst gi Northug forutsigbarhet på veien mot VM i Seefeld. Treningsjobben må han gjøre selv - uansett om han er landslagsløper eller ikke. Selvfølgelig vil han også få topp matching på treningssamlingene.

Jeg føler meg faktisk overbevist om at Petter Northug jr. gjør kuvending og snart er tilbake på landslaget. Fordi han vil tilbake til det han trives best med: Kjempe mot de beste i verden i langrenn.

Jeg tror også at et comeback på landslaget bidrar til å forlenge skikarrieren til Petter Northug jr. På samme måte som da han gikk ut av landslaget i 2013 forlenget karrieren.

Jeg tar det som en selvfølge at langrennsledelsen tar i mot «gaven» med åpne armer.