– Norge har ikke forberedt mottiltak. Jeg mener det bør være høy terskel for å skattlegge norske forbrukere og næringsliv ved å innføre hindre for import, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Det betyr at Norge ikke har noen umiddelbar plan om å ta igjen med toll på amerikanske produkter hvis USAs president Donald Trump gjør alvor av truslene om å innføre importtoll på stål og aluminium.

Norge forbeholder seg alle rettigheter, understreker Søreide. Men inntil videre foretrekker hun å sitte stille i båten.

EU har listen klar

Signalene fra Brussel har vært langt mer offensive. Der har EU-kommisjonen allerede gjort klar en omfattende liste over amerikanske varer som kan bli ilagt toll.

Listen inneholder så forskjellige produkter som vaskekummer av stål, motorsykler, yachter, T-skjorter, jeans, sminke, sigaretter, appelsinjus, tranebær, bourbon og peanøttsmør. Formålet er å sikre at USA rammes nøyaktig like hardt som EU hvis Trump går videre med de kontroversielle tollplanene.

EU har likevel ingen intensjon om å eskalere, forsikrer handelskommissær Cecilia Malmström.

– Vi håper fortsatt vi kan unngå en større handelsdisputt. Det vil ikke være i noens interesse, sier hun.

Frykter opptrapping

Det er nettopp faren for eskalering som bekymrer Norge.

– Som en liten, åpen økonomi er Norge avhengig av mest mulig stabile rammer for salg av varer og tjenester til utlandet. Da vil alle grep som gjør disse rammene mer usikre, gjøre oss bekymret, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Søreide mener en eskalering kan undergrave hele det internasjonale handelssystemet.

– Det har tjent oss vel i over 70 år.

Utenriksministeren sier Norge vil analysere situasjonen nøye og følge opp på en «hensiktsmessig måte» hvis nye tollbarrierer settes opp.

Har forberedt seg lenge

EU-kilder forteller at de allerede i fjor skjønte hva som var i gjære. Siden har de drevet med lobbyvirksomhet, helt fra teknisk nivå og opp til øverste politiske ledelse.

Men EU har også arbeidet med en kampstrategi, vel vitende om at politisk press ikke nødvendigvis vil fungere.

– Jeg vet ikke om dette faktisk vil skje eller ikke. Jeg vet at det er et valgløfte fra presidentens side, og de siste dagene har han sagt veldig kraftfullt at han vil gjøre det. Men jeg vil ikke spekulere. Jeg håper virkelig at det ikke skjer, for en handelskrig har ingen vinnere, sier Malmström.

– Men hvis det skjer, vil vi måtte ta skritt for å beskytte europeiske arbeidsplasser, sier hun.

Ingen store konsekvenser

Trumps forslag er toll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium. EU frykter at det formelle vedtaket kan komme i løpet av få dager.

Norge rammes direkte som eksportør av aluminium. Men Utenriksdepartementets analyser viser at konsekvensene for Norge ikke trenger å bli veldig store.

Grunnen er at den norske eksporten til USA er begrenset. Det aller meste går til Europa.

– Det er virkningene på disse markedene som særlig bekymrer oss, sier Søreide.

