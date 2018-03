– Å velge en handelskrig er helt klart feil vei å gå, til syvende og sist er det kun deg selv du skader, sa utenriksminister Wang Yi torsdag.

Han understreket også at Kina selvfølgelig vil svare med passende og nødvendig tiltak.

I begynnelsen av måneden sa USAs president Donald Trump at han ønsker å innføre toll aluminium og stål.

EU har reagert kraftig på forslaget, og også de har gjort det klart at de er klare til å starte en handelskrig dersom presidenten gjør alvor av truslene.

Noen unntak

Det kan bli gjort unntak for noen land når USA innfører toll på stål og aluminium, opplyser Det hvite hus onsdag.

– Vi venter at presidenten underskriver noe denne uken. Og det vil bli muligheter for unntak for blant annet Mexico og Canada av hensyn til nasjonal sikkerhet, og muligens for andre land også, sa pressesjef Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus onsdag.

– Ønsker ikke krig

Tidligere onsdag sa USAs handelsminister at de ikke ønsker noen krig.

– Vi prøver ikke å starte en handelskrig, sa minister Wilbur Ross i et intervju med TV-kanalen CNBC. Han er en av dem som selv er for forslaget, i motsetning til flere av partifellene.

Også fagforeningsledere og demokrater i delstatene som ligger i det såkalte rustbeltet, har hyllet Trumps tollforslag.

(NTB/TV 2)