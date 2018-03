En mann skal ha gått til angrep på vilkårlige fotgjengere i nærheten av den kjente Praterparken onsdag kveld.

Omfanget er uklart, men nyhetsbyrået AP og østerrikske medier melder at minst tre personer skal ha blitt alvorlig skadd.

Ifølge avisen Kronen Zeitung er det en familie som er knivstukket på åpen gate.

Politiet i Wien skriver på Twitter at angrepet skjedde klokken 19.45. Like etterpå kom meldinger om et annet knivangrep i området, som politiet undersøker om har sammenheng med det første.

Gjerningsmannen er på frifot.

Politiet kan ikke si noen om motivet for knivstikkingen, og har foreløpig ikke gått ut med noe signalement på den mistenkte gjerningsmannen.

Angrepet skal ifølge avisen Österreich ha skjedd ved t-banestasjonen Nestroyplatz.





JAKTER GJERNINGSMANN: Politiet søker etter en gjerningsmann i Wien onsdag kveld. Foto: Ronald Zak

(NTB/TV 2)