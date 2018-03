Se dramatikken i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

– Blytung kveld for Pochettino. Dette hadde Spurs. Når Juventus først fikk 2-1, viste Buffon, Chiellini og Barzagli hvordan en skal opptre i egen 16-meter. Ærgjerrighet, skriver TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker på Twitter.

Tottenham så ut til å spasere seg til sin første kvartfinale i Champions League på sju år da de ledet 1-0 mot Juventus etter en time spilt.

Så scoret Gonzalo Higuaín og Paulo Dybala to lynkjappe mål på et vidåpent Tottenham-forsvar – med Juventus' to første skudd på mål.

– På under tre minutter slapp vi inn to mål – etter to store feil – og derfor er vi ute, sukker Mauricio Pochettino overfor BT Sport etter kampen, gjengitt av BBC.

– Galskap

BBC-ekspert Chris Sutton sier han er lamslått etter snuoperasjonen.

– Det er også Tottenham-spillerne. Det var tre minutter med ren galskap. De hadde fullstendig kontroll i første omgang, sier Sutton i BBCs studio etter kampen, og følger opp:

– Juventus elsker å forsvare seg. De forsvarte seg som om det stod på livet, og stod kampen ut ganske bra.

I sluttminuttene mobiliserte Mauricio Pochettinos lag et voldsomt press for å sikre seg ekstraomganger, men et heroisk Juventus-forsvar stod imot. Like før 90 spilte minutter headet Harry Kane i stolpen, mens Andrea Barzagli akkurat fikk en tå foran Erik Lamela på returen.

Juventus-stopper Giorgio Chiellini var blant dem som ble hyllet for forsvarsarbeidet etter kampen.

Han forteller at laget hele tiden hadde troen på at det kunne snu.

– Spurs har noen fantastiske spillere – Kane, Eriksen, Alli – men de slipper til mange sjanser hver kamp. Vi trodde på det i pausen også, og visste at sjansene ville komme om vi beholdt roen. For oss er det en fantastisk kveld, sier Chiellini i et Viasat-sendt intervju.

Juventus ble snytt for straffe

Den første, store sjansen gikk til Harry Kane før et kvarter var spilt. Som på Juventus' hjemmebane rundet han Gianluigi Buffon, men denne gangen ble vinkelen for spiss til at superspissen klarte å avslutte mellom stengene. I tillegg var han under hardt press.

Med det ble det for alvor liv i en åpen kamp på Wembley.

Douglas Costa overende etter å ha blitt feid ned av Jan Vertonghen i feltet, men dommer valgte å vinke spillet videre.

– Spurs slapp billig unna der. Det der er veldig svakt av Vertonghen. Jeg kan forstå at Juventus-spillerne er frustrerte, sa BBC-ekspert Chris Sutton.

Son scoret heldig mål

Så etablerte Spurs et voldsomt press mot Juventus' mål, men Buffon var parat og holdt unna Heung-Min Sons heading fra fem meter på bakerste – et forvarsel på det som skulle komme.

På tampen av første omgang fikk de liljehvite presset inn en scoring. Først satte Andrea Barzagli inn en glimrende sklitakling på Dele Alli, men ballen endte hos Kieran Trippier. Høyrebacken slo den inn på første, der Son stod på bakerste, traff sin egen fot med ballen da han klinket til, men kunne se ballen sprette i mål på heldig vis.

– Tottenham har vært det beste laget. Juventus har ikke gjort nok i kveld, og det er det beste laget som leder, konkluderte Sutton i pausen.

Juventus måtte score to

Med ett mål i sekken var den italienske storklubben nødt til å score to mål for å gå videre. Andre omgang begynte kontrollert fra Tottenhams side, som så ut til å gå enkelt videre.

Son fortsatte å herje med 36 år gamle Andrea Barzagli på Juventus' høyreback, noe BBCs ekspert bet seg merke i.

– Tottenhams plan er enkel. Få ballen ut til Son, og så kjører han på fremover. Juventus klarer ikke å håndtere ham, sa -ekspert Chris Sutton da.

Så smalt det plutselig fra den gamle dame. Gonzalo Higuaín omgjorde en Sami Khedira-stuss til scoring på goalgetter-vis på bakerste, før argentineren sendte gjennom sin landsmann, Paulo Dybala bare tre minutter senere.

Dybala fikk et hav av bakrom å boltre seg i av Tottenham-forsvaret, og med god tid på seg gjorde han ingen feil alene med Hugo Lloris.

Like før dobbelen hadde Massimilano Allegri gjennomført et dobbelbytte: Kwadwo Asamoah inn for Blaise Matuidi, og Stephan Lichtsteiner inn for Mehdi Benatia.

– Byttene har vært forskjellen. Spurs kom seg aldri oppi dem. De henger ikke med, sa Sutton.

På slutten mobiliserte Tottenham et voldsomt press. Aller nærmest kom de da Harry Kane headet i stolpen, men Andrea Barzagli var våkent med og fikk tuppet ballen bort fra målstreken foran nesen på Erik Lamela.

Lagoppstillinger:

Tottenham (4-2-3-1): Lloris - Trippier, Sánchez, Vertonghen, Davies - Dembélé, Dier (Lamela) - Son, Alli, Eriksen - Kane.

Juventus (4-4-2): Buffon - Barzagli, Benatia (Lichtsteiner), Chiellini, Alex Sandro - Costa, Pjanic, Khedira, Matuidi (Asamoah) - Dybala, Higuaín.