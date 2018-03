Rundt ti utenlandske statsborgere har blitt innbrakt av politiet fra Strømsø sentrum i Drammen, mistenkt for kortsvindel. Det er i hvert fall snakk om et femsifret beløp.

Personene ble observert av vitner på jernbanestasjonen i Drammen mens de tok ut penger fra en minibank.

– Vi fikk en telefon fra en person som meldte om «underfundig adferd» i forbindelse med minibankuttak. De hadde flere bankkort brettet sammen i et papirark, og ark med håndskrevne pinkoder, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til TV 2.

– Vi holder nå på med å bringe inn disse personene for å ransake dem og få en oversikt, sier Groth.

Kan ha skjedd under sprinten

Groth kan ikke utelukke at det er uheldige publikummere fra dagens sprint i Drammen som har blitt offer for svindelen.

– Tanken har slått oss at dette kan være etterdønninger av naskeri i folkemengden som var på sprinten, sier Groth.

Politiet har ikke fått inn noen meldinger om personer som savner kortene sine, og de mistenker derfor at mange av ofrene enda ikke er klare over at de har blitt svindlet.

– Alle har ikke til enhver tid oversikt over hvor de har minibankkortet sitt, og noen finner ikke ut at det mangler før de skal bruke det, sier Groth.

Groth ønsket ikke å opplyse nøyaktig antall personer som har blitt innbrakt.