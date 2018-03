Vålerenga var nødt til å vinne for å holde liv i det syltynne håpet om en semifinaleplass, en sjanse Tobias Lindström ikke ville la gå fra seg.

Svensken scoret først da han styrte et Stefan Espeland-skudd i mål. Bare 19 sekunder senere scoret han sitt andre for kvelden – igjen etter målgivende fra Espeland.

Nick Deenen reduserte for hjemmelaget, før Lindström kunne juble for et hat trick helt på tampen av første periode da han skjøt pucken i mål fra nærmest død vinkel.

Lillehammer klarte ikke å utligne

Igjen klarte Lillehammer å redusere, denne gangen ved Stephan Vigier. Nærmere kom de imidlertid ikke – istedenfor var det Rasmus Juell som kunne øke for hjemmelaget.

Deretter ble vondt til verre for Lillehammer. Emil Nyhus ble sendt i garderoben for en hard takling på Andreas Stene, der han var oppe i ansiktet med hanskene.

I siste minutt satte Martin Laumann Ylven inn Vålerengas siste mål for kvelden. Lillehammer får sitt neste forsøk til å sikre seg semifinalebillett i egen ishall på fredag, mens Vålerenga må vinne de tre neste for å gå videre.

Storhamar enkelt til semifinale

Storhamar var ett av to lag som hadde muligheten til å avansere til semifinale allerede etter fjerde kamp, og tok i motsetning til Lillehammer vare på sjansen.

Den suverene vinneren av grunnspillet vant 4-0 over Lørenskog i den fjerde kvartfinalekampen. Det forrige oppgjøret vant Storhamar 3-2, mens de utklasset motstanderen med 9-0 og 9-1 i de to første kampene.

Kodie Curran scoret kampens første mål i den første perioden, mens Robin Dahlstrøm fulgte opp med to scoringer i midtperioden. Curran sørget for at lekestuen fortsatte med en tidlig scoring i siste periode, mens Dahlstrøm fullførte hat tricket mot slutten av perioden.

Helt på tampen fikk Hampus Gustafsson æren ved å fastsette sluttresultatet til 6-0.

På fire kamper kan Storhamar skilte med enorme 27-3 i målforskjell mot Lørenskog.