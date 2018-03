Hålogaland lagmannsrett skjerpet straffen mot kvinnen, melder Avisa Nordland.

Da saken ble behandlet i tingretten i fjor sommer, ble kvinnen dømt til fengsel i ni måneder. Hun er dømt til å betale hvert av barna 100.000 kroner i oppreisningserstatning.

Lagmannsretten finner det bevist at kvinnen spylte barna med vekselvis kaldt og varmt vann. Ved en anledning da barna ikke ville gjøre husarbeid, ble de kjørt av gårde med beskjed om å overnatte alene i telt så de kunne kjenne på hvordan det var å ikke ha noe hus.

Tvunget til å gå flere kilometer

Flere ganger ble barna kjørt av gårde hjemmefra med beskjed om å gå hjem, ifølge dommen. Flere ganger dreide det seg om avstander på mer enn 10 kilometer, og enkelte ganger skjedde dette to ganger på rad etter at barnet kom hjem igjen.

Dommen forteller også om omfattende husarrest, der barn ble låst inne på rommet sitt i flere dager og bare ble låst ut for toalettbesøk.

Barna skal også ha blitt dusjet utendørs med hageslangen. I bevisvurderingen av dette legger retten vekt på at kvinnen overfor andre skal ha sagt at isdusjing er effektivt i barneoppdragelsen.

Skjedde over flere år

Barna har også ifølge dommen blitt dratt i håret eller ørene, samt slått. Dommen beskriver også hvordan et barn ble teipet over munnen og rundt hele hodet da barnet snakket for mye.

Hålogaland lagmannsrett konkluderer med at hver og en av krenkelsene av barna ikke er av de groveste, men sett i sammenheng førte de til at barna levde i stadig utrygghet. Retten mener handlingene derfor anses som grov mishandling. I skjerpende retning legges det også vekt på at dette skjedde gjennom mange år.

(©NTB)