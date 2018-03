Den dramatiske vendingen kommer kun dager før partene de var ment å møtes.

Etter det TV 2 erfarer har utviklingen i saken gjort at NFF føler seg trygge på at de vil vinne frem i en rettssak. Dermed utgår meklingen kommende mandag.

– Etter fornyet vurdering har NFF i dag trukket seg fra den berammede rettsmeklingen med Svein-Erik Edvartsen 12. mars. Det er flere årsaker til dette, blant annet at Edvartsen fortsetter å trekke inn dommerkonflikten i saken. Dommerkonflikten ble forlikt i mai i fjor og er ikke en del av avskjedssaken, sier Magnus Stray Vyrje, NFFs advokat, til TV 2.

– Dette er nytt for meg, men her viser jo NFF sitt sanne ansikt. Her vil de bare skape konflikt, men i retten kommer de seg ikke unna, sier Edvartsens advokat John Christian Elden til TV 2 via SMS.

Overfor NTB utdyper han:

– Så langt jeg har skjønt på en epost fra Oslo tingrett er de heller ikke kjent med dette ut over det de leser i avisen. I så fall viser det hvor useriøse NFF er både som arbeidsgiver og opp mot respekt for domstolen som har brukt mye tid til å tilrettelegge for mekling.

Edvartsen tok ut søksmål mot NFF i november etter å ha blitt sparket i jobben som seksjonsleder i NFF. I søksmålet er det krevd erstatning samt at Edvartsen skal gjeninnsettes i stillingen. Han er også fjernet som fotballdommer.

Svein-Erik Edvartsen krever å bli gjeninnsatt som dommer. Det er helt uaktuelt for NFF, etter det TV 2 erfarer.

Mener å ha styrket bevisene

NFF mener å kunne bevise at at Edvartsen har stått bak flere e-poster under falskt flagg, noe dommeren selv nekter for å ha gjort. Men - ifølge TV 2s kilder - underbygger sakkyndigrapporten NFFs egne undersøkelser og styrker bevisene mot Edvartsen. I tillegg vil vitner komme med sentrale opplysninger i rettsaken.

Så sent som dagen før nyttårsaften tok Edvartsen et kraftig oppgjør med NFF på sin Facebook-side – der han varslet at «maktarrogansen og fryktkulturen skal til livs for en gang for alle. Koste hva det koste vil».