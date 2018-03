Lørdag 8. januar 2017 var Stabæks hardtspillende midtstopper på vei hjem fra et bursdagsselskap med en kamerat. Utenfor t-banestasjonen Gaustad i Oslo sto ti menn, som overfalt Hanche-Olsen og kameraten.

– Jeg ble slått og slo hodet i veggen. Jeg falt og ble sparket mens jeg lå nede. Vi ble rett og slett banket opp.

– Svartnet det for deg?

– Ja, jeg husker ikke så mye. Jeg våknet opp på sykehuset, og det første jeg tenkte var «fader, nå kan jeg ikke dra på trening i morgen». Men så sank det inn hva som hadde skjedd.

Skadene etter den blinde volden resulterte i en hjerneblødning. Det ble åtte uker uten trening, men hardhausen rakk serieåpningen og spilte 28 av 30 seriekamper i fjor.

– Legene sa jeg var heldig da. De sa at jeg kunne vært ute et år. De sa også at det kunne gått enda verre. Hjerneblødning er alvorlig, sier Stabæk kapteinen.

Blått hjerte

Kjærlighetsforholdet til Stabæk startet som femåring da han fikk en drakt med nummer åtte på ryggen. Med Martin Andresen som forbilde ble det å spille for klubben den store drømmen.

I vinter fikk han gjorde trener Toni Ordinas han til kaptein for favorittklubben. Den tidligere akademisjefen har fulgt karrieren til Hanche-Olsen tett i fem år.

– Først og fremst har han et blått hjerte. Fra han var liten har han drømt om å spille for Stabæk. Så er han en vinner. Han bryr seg ikke om han har vondt et sted. Han ofrer det som trengs for å vinne. Alle kan være kaptein når det går bra. Det er når man møter motgang at kapteinen må stå frem og jeg er sikker på at Hanche vil stå frem når vi trenger det, sier Stabæks spanske trener.

Unge Stabæk

Årets Stabæk-stall er svært ung. Gjennomsnittsalderen er 21 år. Hanche-Olsen tror ikke det kan være noe bra.

– Jeg tror at det medfører noe positive ting som sult og ambisjon.

Stabæk møter Strømsgodset i Drammen i første kamp for sesongen søndag.