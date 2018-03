Statuen «Fearless Girl» vakte stor oppsikt da den dukket opp på Wall Street i New York natt til 8. mars 2017.

Nå får Norge sitt eget eksemplar, i regi av eiendomsinvestor Christian Ringnes' stiftelse, C. Ludens Ringnes Stiftelse.

– Jeg må bare si det – som den kunstentusiasten jeg er – da jeg så denne statuen i en reportasje fra i fjor, hvor den ble presentert som geriljakunst, ble jeg øyeblikkelig forelsket, forklarer Ringnes til TV 2.

Skuer mot Stortinget

Det originale verket, lagd av kunstneren Kristen Visbal, ble plassert på Wall Street i regi av State Street Global Advisors.

Statuen ble bevisst plassert slik at den fryktløse jenta står ansikt til ansikt mot den ikoniske, og mye større, okse-statuen «Charging Bull». Hensikten var at den skulle øke fokus på kjønnsforskjeller i næringslivet.

I Norge skal statuen skue mot Stortinget, av flere grunner.

– Jeg synes jo at det står der både for å hylle at Norge har klart å bringe frem kvinnelige sjefer i regjerings- og næringslivssammenheng, men også som en påminnelse om at vi fortsatt har en vei å gå. Vi er ikke i mål ennå! Det er mye som gjenstår, konstaterer Ringnes.

La planen på is

Ideen om å få en egen fryktløs jente i Norge ble til idet Ringnes så reportasjen fra New York, men gjennomføringen trengte noen flere entusiastiske sjeler.

– Da jeg først begynte å undersøke om det var mulig å få tak i den, fant jeg ut at det ikke var så lett. Også undersøkte jeg hva den kostet, og det var ganske mye. Så jeg bestemte meg vel egentlig for å la ideen ligge, forteller investoren.

Det var helt til Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier, kort tid etterpå brakte statuen på banen igjen.

NORSK VERSJON: Slik presenteres den norske «Fearless Girl». Foto: C. Lundens Ringnes Stiftelse

– Hun sa noe sånt som: «Beklager å bry deg, men kunne vi fått plassert denne et eller annet sted i anledning 8. mars?». Da ble jeg inspirert!

En euforisk nyhet

Ringnes' første tanke var Ekebergparken, men i og med at statuen er såpass liten, og parken så stor, falt valget på en annen lokasjon.

– Jeg tenkte: Hvor står denne aller best i norgessammenheng? Jo, utenfor Grand Hotel – rett foran Stortinget.

Hotelldirektør ved Grand Hotel, Fredrikke Næss, var i ekstase da de ble forespeilet at statuen var ønsket plassert utenfor hotellet.

– Da vi fikk nyheten, så ble vi mildt sagt euforiske. Det denne statuen står for, å være fryktløs, er en fantastisk symbolikk, som gjelder for alle og dermed er veldig inkluderende, sier hun og litt skøyeraktig avslutter:

– Vi er jo vant til til å ha celebre gjester på grand, så «Fearless Girl» skal bli godt tatt imot her hos oss.