Aktoratet la i Hallingdal tingrett også ned påstand om at 25-åringen må betale 200.000 kroner til hver av foreldrene til den drepte kvinnen, melder NRK.

25-åringen har erkjent at han drepte samboeren i en hytte på Sørbølfjellet i Flå kommune i Hallingdal 18. juli i fjor. Kvinnen døde av blodtap etter å ha blitt knivstukket 21 ganger.

Den tiltalte mannen har i avhør og i retten ikke oppgitt noe motiv. Han sier at han ikke husker selve drapet.

– Var følelsesmessig ustabil

Første rettsdag forklarte den tiltalte fra vitneboksen om dagene forut for hytteturen.

– Jeg var følelsesmessig ustabil. Jeg kunne begynne å gråte for ingenting, og jeg klarte ikke å stoppe, sa 25-åringen.

Forut knivstikkingen hadde kjæresteparet en diskusjon, forklarte 25-åringen. I alkoholpåvirket tilstand kjørte han seg en tur, før han kom tilbake til hytta.

– Da jeg kom tilbake, satt Alexandra på senga. Hun lurte på hva jeg drev meg. Jeg kunne se at hun gråt. Hun sa at hun ikke orket dette her mer. Da satt jeg meg på en stol på soverommet og holdt hendene over hodet, forklarte den tiltalte.

Så skjedde det fatale, som den tiltalte hele tiden har hevdet at han ikke husker noe fra. Han erkjenner likevel at han drepte samboeren.

Familien vitnet

Tirsdag vitnet faren til avdøde Alexandra over telefon. Han fortalte om det bunnløse savnet etter datteren.

– Det et et savn som ikke kan beskrives. Vi har ikke noe å leve for lenger. Dagene går opp og ned, men det går mest ned, sa faren.

Både Alexandra og den tiltalte 25-åringen var hjemmehørende i Rygge i Østfold. Paret møttes i 2013. De ble kjærester i 2015 og samboere i juni 2016 – et drøyt år før drapet.

(NTB/TV 2)