TV 2 hjelper deg har testet sminke fra luksusmerket Dior mot rimelige Makeup Mekka, og sett hvor stor visuell forskjell det egentlig er på sminken og holdbarheten.

Vi har testet ni produkter fra hvert av merkene. Alle produktene blir anonymisert før testen for å sikre et rettferdig testgrunnlag. Testpersonene ble alle sminket av en profesjonell sminkør med halve ansiktet med produkter fra Dior, og andre halvdelen med Makeup Mekka, for å se om man kunne se forskjell.

Sjekk om du ser forskjell før du leser videre!

3225 kroner vs. 891 kroner

Alle i testpanelet har samme merke på lik side av ansiktet. På den ene siden er det dyre merket påført, mens det billige merket er plassert på den andre siden.

Prisspennet på sminken er stort, hvor Dior sine produkter koster til sammen 3225 kr, kontra Makeup Mekka til 891 kroner.

KLARE FOR DOM: Ekspertene vurderer sminken i to runder. Foto: TV 2 hjelper deg / Otranto

For å vurdere sminken får vi hjelp av youtuber og makeup artist Eveline Karlsen og motejournalist Sara Sandal.

De har vurdert sminken i to runder. Først rett etter påføring, og deretter etter testpanelet har brukt sminken gjennom en vanlig dag på rundt åtte timer, for å se hvor godt sminken har holdt.

Billig overrasker

Ekspertene mener jevnt over at det er god standard på begge sidene av ansiktet.

– Jeg må faktisk si at jeg er veldig imponert over at det er noe som er veldig dyrt her og noe som er billig, sier Karlsen.

Etter at damene har brukt sminken gjennom en hel dag, skal både ekspertene og testpersonene avsi sin endelige dom. Men de har stikk motsatt oppfatning! Ekspertene mener høyre side er penest, og tipper at denne delen er sminket med det dyreste merket.

Fasiten viser at det er testpersonene som har tippet rett. Høyre side er sminket med billigmerket Makeup Mekka, og venstre med Dior.

LUKSUS: Disse produktene koster mer enn tre ganger så mye som de fra billigmerket. Foto: TV 2 Hjelper Deg

RIMELIG: Makeup Mekka imponerte både eksperter og testpanelet. Foto: TV 2 Hjelper Deg

Liten forskjell på ingredienslisten

Farmasøyt og forfatter av boken «Din Kosmetikk og Hudpleie Guide», Monika Andersen, har sett på ingredienslistene til sminken.



Hun har undersøkt om man kan se hvilken av sminken som er dyr eller billig ved å sammenligne kun ingrediensene brukt i sminken.

– Ut i fra ingredienslistene er det vanskelig å se hvilket merke som er billig og hvilket som er dyrt. For noen av ingrediensene er like, og det er både problematiske og gode ingredienser i begge merkene, forteller Andersen.