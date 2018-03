Sumaya Jirde Ali har markert seg som en frittalende samfunnsdebattant. Utspillene hennes på sosiale medier har skapt reaksjoner, og både hun og familien hennes har blitt voldstruet.

Hun har blitt fortalt at hun burde få huden skrelt av, og at hun burde voldtas med en kaktus.

Statsminister Erna Solberg beskriver behandlingen av Sumaya som «forkastelig».

– Det er helt uakseptabelt at Sumaya utsettes for negativ sosial kontroll fra nett-troll på ytterste høyre. Med det mener jeg at de gjennom sin aggressive oppførsel har lyktes med å midlertidig tvinge henne til taushet, sier Solberg til Klassekampen.

Den grove hetsen har ført til at Sumaya har valgt å trekke seg fra 8. mars-markeringen i Bergen på kvinnedagen i morgen.

Nå tar Susanne Kaluza, samfunnsdebattant og rådgiver i Trigger Oslo, til motmæle.

Vil fylle gatene med Sumayaer

«Slå ring om henne, søl bensin og tenn faklene».

Slik innleder Kaluza er Facebook-innlegg der hun kommer med sin reaksjon på Sumaya-hetsen de siste ukene, og annonserer morgendagens maskeaksjon.

Foran kvinnedagsmarkeringen på Youngstorget i morgen har hun laget en maske med Sumayas ansikt som hun oppfordrer folk til å gå med i morgendagens tog.

– Det er utrolig synd hvis noen tror de kan true andre mennesker til taushet. Derfor håper jeg vi som et motsvar kan se mange Sumayer i gatene i morgen, både på Youngstorget og andre steder i landet, sier Kaluza til TV 2.

Det har vært mye snakk om at statsminister Erna Solberg burde gå i toget for Sumaya. Men Kaluza ønsker å ta det et skritt lengre:

AKSJONERER: Samfunnsdebattant og rådgiver i Trigger Oslo, Susanne Kaluza Foto: Bjørn Inge Karlsen

– Vi burde alle gå for Sumaya! Dette er en konkret handling. I stedet for å bare trykke liker på Facebook kan man printe ut en maske, og vise at det ikke er akseptabelt å true med vold. Ingen skal trues til taushet, sier Kaluza.

– Det er en av grunnpilarene i demokratiet vårt, at folk skal få ytre seg uten å bli truet med vold og drap. Rasistene, nett-trollene og nynazistene tenker kanskje at de har klart å true henne til taushet, men forhåpentligvis vil de se hundre ganger så mange Sumayaer i morgen, sier en engasjert og opprørt Kaluza.

Glad for støtten

Kaluza har reagert sterkt på truslene mot samfunnsdebattanten.

– Det er helt fryktelig. At folk og deres familier skal trues med drap og tortur fordi de engasjerer seg i samfunnsdebatten er helt uakseptabelt. Dette er ikke det Norge jeg kjenner.

MASKEAKSJON: Susanne Kaluza oppfordrer folk til å printe ut denne masken og gå med den på kvinnedagen i morgen. Foto: Privat

Kaluza kontaktet Sumaya selv for å forsikre seg om at hun synes aksjonen med hennes bilde er ok. Reaksjonen var utelukkende positiv:

– Hun ble veldig glad og rørt over støtten. Hun er veldig glad for enhver støtteerklæring, og sier det hjelper å ikke føle seg så aleine, forteller Kaluza om samtalen med Sumaya.