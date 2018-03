Alexander Søderlund, Rosenborg.

Nicklas Bendtner vil være førstevalget på topp hos Rosenborg så lenge han er frisk og i form, men jeg tror også at Søderlund vil score en god del mål i første halvdel av sesongen. Så kommer sommeren og Bendtner skal til VM, og så blir han kanskje solgt? Da er det plutselig Søderlund som er førstevalget, og da har han hatt nok tid og fått nok kamper til at han er tilbake i toppslag. Med tanke på hvor mye sjanser Rosenborg skaper tror jeg også denne sesongen at toppscoreren kommer fra Trondheim, og da blir det enten Bendtner eller Søderlund.