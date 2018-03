I februar ble 24 år gamle Robin Johansson knivstukket på åpen gate på Södermalm i Stockholm.

Ekskjæresten til Sophie Elise ble overfalt av to maskerte menn, og endte opp med hele syv knivstikk.

På Instagram skrev Johansson selv at han kom fra det hele uten indre blødninger og store skader, men måtte sy 35 sting i hånden, åtte i låret og seks sting i håndleddet.

Til svenske Expressen sa han forrige måned at han ikke politianmeldte hendelsen i frykt for hva gjerningsmennene kunne finne på å gjøre.

– Jeg har sagt at jeg er redd. Hvis jeg politianmelder dem, hva kan skje da? Hvis jeg hadde måttet vitne og peke dem ut hadde jeg vært redd for å bli drept, sa han til det svenske nettstedet.

Nå snakker han ut om hendelsen i et videointervju gjort av Expressen.

Vil rømme landet

Johansson var sammen med Sophie Elise i halvannet år. Paret gikk hvert til sitt i januar 2016. Nå har 24-åringen ny kjæreste, og etter knivangrepet har paret bestemt seg for å rømme fra Stockholm.

– Etter alt dette som har skjedd så vil jeg flytte vekk. Jeg føler meg ikke trygg i Stockholms gater, sier han nå til Expressen.

Hvor samboerparet ender opp er fortsatt usikkert, men hittil har de snakket om Norrköping, Linköping eller Gøteborg.

– Helst ville jeg kanskje flyttet vekk fra hele Sverige, jeg har fått mitt livs «wake up-call», forteller han.

Fengslet i Norge

I januar 2016, en måned etter bruddet med Sophie Elise, ble Johansson dømt til 90 dager utbetinget fengsel. Han måtte i tillegg betale erstatning til voldsofferet på 10.000 kroner, samt saksomkostningene på 4000 kroner.

I dommen, som TV 2 fikk tilgang til, vises det til at volden mot det kvinnelige offeret var brutal og farlig. Både volden mot kvinnen og politimannen kvalifiserer til fengselsstraff isolert sett, står det skrevet.

– Jeg skammer meg veldig over at Sophie skal behøve å gå gjennom dette for mine feil. Det er jeg som har gjort dette, og ikke henne. Hun er et tvers gjennom godt menneske og hun fortjener medalje for å være så sterk som hun er, sa Johansson den gang til Se og Hør.

– Det har vært en forferdelig tung tid siden dette skjedde. Jeg angrer dypt og skulle ønske at det aldri hadde skjedd, sa han til ukebladet.

Sophie Elise ønsket den gang ikke å kommentere saken.

– Sophie Elise ønsker ikke å ha noe mer med denne saken å gjøre. Hun tar sterk avstand fra Robins handlinger, sa hennes daværende manager, Marte Schei, til TV 2.