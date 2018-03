NSU Ro 80 med wankelmotor har gjort det. Også Opel Kadett og Citröen CX. Nissan Leaf har gjort det. For ikke å snakke om Fiat – de her gjort det mange ganger!. Faktisk rekord med hele ni seiere.

Men Volvo har aldri gjort det. Ikke før i år, men det har vært ganske nære på noen ganger.

Hva i all verden babler vi om? Jo – hvem som har vunnet den prestisjetunge tittelen Årets bil i Europa.

En jury som består av motorjournalister fra hele Europa avgjør hvem som vinner. Antallet representanter fra hvert enkelt land baseres på størrelsen av landets bilmarked eller bilproduksjon. For Norges del betyr det ett jurymedlem.

Volvo 760 som kom i 1982, var den første Volvoen som virkelig yppet seg i "Årets bil-kåringen".

Viktig og perstisjefylt

Det finnes ingen kategorier eller klasser i denne kåringen. Målet er ganske enkelt å kåre det beste bilkjøpet blant alle nominerte bilmodellene

Men det ligger noen faste kriterier til grunn for å kunne være med. Bilen skal være relativt folkelig, hvilket innebærer at det skal ligge til grunn et forventet salg på minst 5.000 eksemplarer per år.

I tillegg må alle bilene være helt nye, det kan ikke være oppgraderte/facelift-versjoner av allerede eksisterende modeller. Det siste kravet er at bilene må være introdusert i minst fem europeiske land, innen årets slutt.

Årets Bil er viktig rent prestisjemessig. Det er noe bilprodusentene kan bruke aktivt i sin markedsføring og som kan løfte salget ytterligere.

Av de nominerte bilene går syv videre til den store finalen. I år var finale-bilene: Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5-serie, Citroën C3 Aircross, Kia Stinger, Seat Ibiza og og Volvo XC40.

Volvo V40 som nå begynner å bli en aldrende modell nådde heller ikke helt til topps.

Det har vært så nære ...

Årets vinner som ble kunngjort under årets bilmesse i Geneve, er Volvo XC40. Dette er altså første gang i selskapets 91-årige historie at de kan smykke seg med den gjeve tittelen.

Men som nevnt så har det vært ganske nære på før også. Første gang tilbake til 1983 da luksusbilen Volvo 760 var helt ny. Den gangen endte det med tredjeplass, bak Ford Sierra og vinneren det året, Audi 100.

Det ble en andreplass på XC90.

Så var det stille for Volvos del i en god del år. Helt fram til 2013, da de lanserte den kompakte V40. Men også denne gangen endte det med tredjeplass, slått av Toypta GT86 / Subaru BRZ mens vinneren ble VW Golf som kom i syvende generasjon det året.

Nærmest kom de i allikevel i 2016. Da med andre generasjon Volvo XC90. Bilen som på mange måter ble starten for det nye Volvo med blant annet store investeringer i ny plattform som skulle danne grunnlager for flere framtidige modeller. Modeller som nå har kommet. Men heller ikke denne gangen nådde de helt opp. De endte på en andreplass, slått av Opel Astra.

En stolt konsernsjef, Håkan Samuelsson mottar "Årets bil-prisen" på vegne av XC40, og blir selv dagen etter tildelt tittelen 2018 World Car Person of the Year.

Endelig for Volvo

Men i år så var det altså endelig stang-inn for Volvo. XC40 vant! Foran spanske Seat Ibiza som i disse dager gjør comeback i Norge etter mange års fravær. BMW 5-serie havnet på tredjeplassen i årets kåring.

Som om det ikke var nok, så ble jammen Volvos konsernsjef Håkan Samuelsson tildelt tittelen World Car Person of the Year. En tittel som for deg og meg som bilkjøpere og bilbrukere kanskje ikke betyr så mye. Men det er garantert en stor fjær i hatten for Volvo og en tildeling som får stor oppmerksomhet innad i bransjen.



