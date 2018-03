BERITS TACO

«Alle» spiser taco på fredager. Her kommer et godt alternativ til den klassiske halvfabrikerte versjonen de aller fleste spiser:

Handleliste:

400g karbonadedeig

4 små gule løk

1 rødløk

2 rød chilli

1 grønn chilli

2 hele hvitløk

3 avokado

1 pakke grønnkål

2 bokser/esker svarte bønner

3 bokser/esker hermetiske tomater

1 glass øko tomatpure

Krydder: paprika, spisskummen, sort pepper, karri, chilllipulver, gurkemeie, tørket koriander

2 beger cherrytomater

1 potte fersk koriander

1 lime

1 sitron

1 flaske Helios ekstra virgin olivenolje

Tilbehør:

isbergsalat

maiskorn

hakket tomat,

hakket agurk

rømme

revet ost

Vi lager: taco-gryte, tortillalefser, guacamole, salsa verde, tomatsalsa

Taco-gryte med bønner

Dette trenger du til 8 personer:

400g karbonadedeig (øko)

4 små gule løk, hakket

4 fedd hvitløk, hakket

2 bokser svarte bønner

3 bokser hakkede øko tomater

3 ss øko tomatpurè

3 ss hjemmelaget tacokrydder

Start med å blande din egen tacokrydderblanding (se nedenfor). Du bruker halvparten av krydderet i denne gryten, og kan ha resten på et lite glass klart til neste gang du skal ha taco.

Finn frem en stekepanne med litt høye kanter eller en gryte du kan steke i. Hakk løk og hvitløk i en stekepanne og surr det blankt i litt smør. Hell det over i ei gryte. Stek så karbonadedeigen i stekepanna, og ha 3 ss av tacokrydderet, tomatpureen og linsene oppi panna når kjøttet er nesten ferdig. La dette surre sammen i 2 minutter så gode kryddersmaker får utvikle seg. Ha hakkede tomater i stekepannen til slutt. Hell så dette opp i gryta.

Mens gryta putrer så hakker du opp det tilbehøret du ønsker til tacoen og varmer lefsene i ovnen. Du kan også lage egne lefser, se lenger ned i saken.

Jeg bruker gjerne isbergsalat, revet hvit ost, hakket vårløk, hjemmelaget guacamole/avokadorøre , rød og gul paprika, øko mais på boks, sukkererter og øko rømme. Prøv også hjemmelaget tomatsalsa og også grønn salsa verde (urteolje i blender).

Tacokrydderblanding til to tacogryter:

Vil du ha klassisk tacokrydder-smak, så kutter du ut karri, paprika og gurkemeie, men jeg blander i flere krydder for enda bedre smak og flere gode plantestoffer.

2 ss paprikapulver

2 ss spisskummen

1 ts sort pepper

1 ts karri

1,5 ts havsalt

1-2 ts chilipulver

2 ts gurkemeie

1 ss tørket koriander

Tomatsalsa

2 beger cherrytomater/4 store tomater, grovhakket

½ rødløk, finhakket

½ dl frisk koriander, finhakket

½ rød chilli, finhakket (uten frø)

1 hvitløksfedd, finhakket

2 ss ekstra virgin olivenolje

1/2 lime, saften

havsalt, sort pepper (smak til)

Hakk tomatene og la hakket renne av seg i en sil, mens du hakker resten av ingrediensene. Bland alt i en skål og la smakene trekke i en time.

Guacamole

3 avokado

1 rød chilli, finhakket (uten frø)

½ finhakket rødløk

1 hvitløksfedd, finhakket

½ potte frisk koriander

4 ss ekstra virgin olivenolje

havsalt, sort pepper

1-2 ts sitronsaft (øko sitron)

Mos til en grov masse eller bruk stavmikser. Smak til med krydder og sitronsaft

Tortillalefser 8-12 stk

3 ½ dl øko spelt, finmalt

3 dl øko spelt sammalt

2 ss ekstra virgin olivenolje

2 ½ dl lunkent vann

1 klype havsalt

Bland alt til en jevn deig. La deigen hvile under et klede i minst 15 minutter. Del deigen i emner, form emnene til boller og kjevle bollene til flate lefser.

Stek lefsene i en stekepanne ved høy temperatur. Legg dem oppå hverandre. Dekk med et fuktig klede.

Bønnebrownies med sjokoladekrem

Vi belger også i desserten. Denne brownien er bedre enn de fleste.

Ingredienser:

1 eske sorte bønner, skylt og avrent (170g bønner)

2 egg

1 dl havregryn

1 dl kakaopulver

1 dl honning

1 ts vaniljesukker/vaniljeekstrakt

1/2 ts havsalt

1/2 ts bakepulver

3 ss kokosolie, flytende

1 plate (80g) mørk sjokolade

Sjokoladekrem:

2 ss kokosolie, flytende

2 ss kakaopulver

1 ss honning

1/2 ts vaniljepulver

En klype fint havsalt

Brownies med skjulte bønner. Foto: Bra godt / TV 2

Forvarm ovnen til 175 C. Kle en brødform med bakepapir i bunnen. Jeg bretter bakepapiret og legger det som et papirbånd på tvers over formen. Ha alle ingrediensene unntatt sjokoladen i en foodprosessor.

Kjør til en jevn røre. Vend så inn grovhakket, mørk sjokolade. Hell deigen i brødformen og strø et par spiseskjeer hakket sjokolade over deigen til slutt. Stekes i 25-30 minutter før den avkjøles.

Imens rører du sammen ingrediensene til sjokoladekremen og smører den på toppen – del kaken i 12 små brownies og nyt.

TIPS: Vil du ha vegan brownies bytter du honning til akasiehonning og egg til «linfrøegg». Kok opp 3 dl vann og 4 ss økologiske linfrø og la det koke i 5 min. Sil av frøene og bruk den eggehviteliknende massen som substitutt for 2 egg i oppskriften over.