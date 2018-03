Før lørdagens Melodi Grand Prix-finale i Oslo spektrum, er det 19 år gamle Rebecca Thorsen som er utpekt som forhåndsfavoritt av både musikkanmelderne og bettingselskapene.

Dette til tross for at hun konkurrerer mot Eurovision-legenden Alexander Rybak (31).

– Det er utrolig spennende, sier Rebecca om favorittstempelet da TV 2 møter henne på en øving i Oslo spektrum tidligere i uka.

– Det blir automatisk litt mer å leve opp til, men jeg skal få det til, sier hun.

Se hele reportasjen i toppen av saken.

Tre tidligere vinnere

I årets Melodi Grand Prix konkurrerer Rebecca mot tre tidligere MGP-vinnere:

Stella Mwangi (31), som representerte Norge i Eurovision i 2011, Alexander Walmann (32), som tok en tiendeplass i Eurovision sammen med JOWST i fjor, samt Rybak, som tok Norge helt til topps i Eurovision i 2009 med låten «Fairytale».

Til tross for sterk konkurranse, er altså Rebeccas låt «Who We Are» utpekt som favoritt.

FORHÅNDSFAVORITT: Rebecca Thorsen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg tror at nordmenn er glad i litt ukjente navn når det kommer til MGP, så da har jeg en liten fordel der. Men Alexander Rybak er jo tilbake. Det hadde vært helt sykt å vinne over han, sier hun.

Rebecca selv tror at tekstens sterke budskap er en av suksessfaktorene.

– Jeg vil kalle låten «powerfull». Den har en sterk tekst, som handler om å være seg selv og tørre å stå opp for den man er. Låten er følelsesladd, og jeg tror at mange kan kjenne seg igjen i teksten, sier hun.

Kjent låtskriver

Men Rebecca har også en tidligere MGP-vinner med på sitt lag: Låten hun skal fremføre er skrevet av Kjetil Mørland (37), som vant MGP med låten «A Monster Like Me» i 2015. Han og Debrah Scarlett endte på åttende plass i den internasjonale Eurovision-finalen.

– Samarbeidet med Mørland har vært veldig fint og motiverende. Han er en utrolig god fyr som er grei å jobbe med. Vi har jobbet sammen et par år nå, så han kjenner stemmen min veldig godt, sier Rebecca.

Det var Mørland som tok kontakt med henne og spurte om hun ville gjøre vokalen på MGP-låten, forteller Rebecca.

– Jeg er veldig fan av det Mørland gjør med sin egen musikk, så jeg visste at dette kom til å være noe bra. Men jeg fikk nesten et slag i trynet da jeg hørte «Who We Are» for første gang, fordi det var bedre enn forventet. Låten er så følelsesladd, og jeg ble rørt da jeg hørte den for første gang, sier hun.

Har fått råd

19-åringen har også fått noen råd av den tidligere MGP-vinneren Mørland.

– Han sier til meg at jeg bare må være meg selv og gjøre dette fordi jeg synes det er gøy. Jeg må tørre å stå på scenen og eie den, sier hun.

Helt siden Rebecca fikk vite i oktober i fjor at hun skal være en av de ti MGP-artistene, har hun øvd hver dag.

– Mye av dette er nytt for meg, så jeg har øvd på hva jeg skal gjøre på scenen og hvor jeg skal se i kameraene, sier hun.

Nerver

Rebecca har drevet med sang siden hun var ti år gammel, og i fjor fullførte hun musikklinjen på videregående skole. Nå jobber hun i familiens taubåtmeglerfirma, men drømmen er å leve av musikken.

Hun har sunget på flere scener tidligere, men ingen har vært så stor som MGP-scenen i Oslo spektrum. Nervene har hun derimot kontroll på.

– Nå gleder jeg meg veldig og har sommerfugler i magen, men jeg blir nok nervøs når det nærmer seg lørdag. Det er jo nærmere én og en halv million mennesker som skal se på dette. Men jeg tror at nervene kommer til å skjerpe meg, så det er bra, sier hun.

– Håper at jeg vinner

– Kjenner du på et større press på grunn av favorittstempelet?

– Egentlig ikke. Det gjør meg bare mer motivert, sier hun.

– Hva tenker du om dine vinnersjanser?

– Det er vanskelig å si, fordi jeg tror at alle låtene i år har potensiale til å vinne. Jeg håper at jeg vinner, men jeg er bare glad for å være med, sier hun.