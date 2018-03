Onsdag ble John Arne Riise hedret av Ålesund kommune.

– Jeg er veldig ydmyk og takknemlig, sier Riise til TV 2 etter seansen.

– Jeg skal gjøre mitt beste for å fortsette med å representere Ålesund best mulig, sier mannen med flest landskamper for Norges herrelandslag.

– Livet er for kort til å være sint og sur

Men Riises forhold til AaFK og hjembyen har ikke alltid vært rosenrødt. Comebacket i 2016 ble heller ikke helt som forventet. Men det er ingen vonde følelser fra Riises side.

– Den er lagt død for lenge siden. Jeg har ikke noe uoppgjort med noen. Livet er for kort til å være sint og sur lenge, sier Riise.

Det ble også mye støy da statuen "Fotballspilleren" ble avduket utenfor klubbens hjemmearena. Statuen ligner svært mye på Riise, men fikk likevel ikke bære sunnmøringens navn.

– Hvortid skal statuen utenfor Color Line Stadion få bære ditt navn?

– Si det. Jeg vet ikke. Jeg har ikke tenkt så mye på det. Det er en fantastisk fin statue. Men mitt tips er at det ikke tar for lang tid før det står John Arne Riise der heller, sier mannen med det fryktede venstrebeinet.

HEDRET: Riise fikk et kunstverk av Ålesund kommune. Foto: Arne Rovick

Er i gang med trenerkarrieren

Den tidligere Liverpool-stjernen fortalte også om sine trenerambisjoner.

– Jeg har en stor drøm om å bli trener. Broren min (Bjørn Helge Riise, jou. anm) er veldig inne i det. Han trener tre lag i Rollon, pluss kretslag. Forrige uke tok jeg over gutter 16 på Rollon som et steg i min trenerutdanning.

– Jeg skal ta B-kurs i sommer, så jeg håper jeg kan gi noe tilbake. Det er fantastisk gøy å gå ut på feltet og se på hvordan guttene jobber.