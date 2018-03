Grove vafler med eple og kanel

Nystekte grove vafler gir deg masse helsebringende fiber, vitaminer, mineraler, antioksidanter og sunt melkefett.

Legg dem gjerne i en tett boks i kjøleskapet og ta med litt vaffelkos på skole eller jobb.

Dette trenger du:

2 store vaffelplater

1 øko eple med skall

2 dl lettkokte havregryn

2 dl sammalt øko spelt

1 ts Ceylon kanel

1 øko egg

1 ss øko rømme

2 ss smeltet smør

1 dl øko Tjukkmelk

1 dl RÅ eplejuice

Slik gjør du:

Riv eplet. Bland havregryn, øko spelt og kanel i en bakebolle. Bland egg, rømme, smeltet smør, melk, eplejuice og revet eple i en annen bolle, og rør deretter i de tørre ingrediensene til en jevn og fin vaffelrøre.

Grytebrød

Lager du dette til helga, lover vi god stemning rundt frokostbordet! Foto: TV 2 / Bra godt

Ingredienser:

600 g finmalt dala landhvete eller øko-spelt

½ ts tørrgjær

1 ts mineralsalt

2 dl havregryn eller en blanding av diverse frø (sesamfrø, solsikkefrø, gresskarkjerner og malte linfrø)

1 ss honning, røres ut i 1 dl lunkent vann

4,5 dl kaldt vann

Framgangsmåte:

- Bland sammen alt det tørre.

- Løs opp honningen i 1 dl lunkent vann, og bland det deretter sammen med 4,5 dl kaldt vann.

- Bland væsken sammen med de tørre ingrediensene. Elt deigen i 2-3 minutter, gjerne for hånd.

- Dekk til deigen med plast, og la den heve i cirka 8 timer. (natten over, eller mens du er på jobb)

- Dryss litt mel på bakebordet og brett deigen cirka 10 ganger inn mot midten. Formes til et rundt brød.

- La brødet etterheve i 1,5 time på et godt melet bakeunderlag. Strø gjerne mel på et bakepapir og hev deigen på dette, som du senere bare kan løfte forsiktig over i gryta. Hvelv bakebollen over mens brødet hever, for å beskytte mot trekk og uttørking.

- Sett den tomme gryta (4 liters gryte) inn i ovnen på 250 grader en halvtime før brødet skal stekes. (Dette er for å hindre at deigen setter seg fast i gryta.) Ta deretter ut gryta.

- Løft bakepapiret forsiktig opp, og flytt brødet over i den varme gryta ved å senke bakepapiret ned i gryta så papiret kler bunnen av gryta. NB! Husk at gryta er glovarm! Dryss gjerne litt mel over brødet til pynt.

- Stek brødet med lokk i 35 minutter på 250 grader.

- Ta deretter av lokket og sett ned temperaturen til 200 grader, og stek i ytterligere 15 minutter.

- Hvelv brødet ut av gryta og avkjøl på en rist.