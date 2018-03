VG skriver at Vadim Demidov har fullført den medisinske testen og takket ja til et tilbud av Stabæk. Det ventes at overgangen fullføres i løpet av dagen.

Den tidligere norske landslagsspilleren gikk gratis til MLS-klubben Minnesota United etter 2016-sesongen, men Demidov slo ikke til hos amerikanerne.

I slutten av februar ble han frigitt av klubben. Det skjedde etter flere måneder uten trening sammen med resten av laget.

Demidov ble tirsdag avbildet av Budstikka på vei til medisinsk test på Nadderud.

– Stabæk er en fin klubb. Det er vel noe alle vet i Norge. De har et ungt mannskap med mange gode spillere. Det jobbes veldig bra i klubbens akademi, sa Demidov til lokalavisen.

Stabæk har vært på utkikk etter en erstatter for klubbhelten og midtstopperkjempen Morten Morisbak Skjønsberg, som la opp i november.