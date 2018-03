Mandag omkom syv år gamle Aaron Goodstein og moren Olga Perkovic (50) i det politiet kaller en «freak accident» i Sierra Nevada-fjellene i California.

De to ble funnet bevisstløse under en snøhaug mer enn to timer etter at de ble meldt savnet.

En av naboene deres oppdaget en skihanske som stakk opp fra snøen like utenfor leilighetskomplekset hvor moren og de tre barna hennes hadde leid en leilighet, i Kirkwood Mountain Ski Resort i den lille byen Kirkwood.

– Det var en skrekkulykke («freak accident», journ.anm.), sier assisterende politisjef Spencer Pace til ABC News.

Tatt av takras etter ettermiddagskjøring

Politiet mener at mor og sønn, som gikk i 1. klasse, omkom etter at et snølass på størrelse med en trailer raste av taket og over dem.

OMKOM: Olga Perkovic (50) ble erklært død kort tid etter at hun ble funnet. Foto: Politiet

De to skal ha deltatt på ettermiddagskjøring i slalåmbakken i nærheten, og var på vei inn da det skal ha rast snø over dem.

Olga og Aaron sist sett da de satte seg i en skiheis klokken 16 mandag.

Klokken 16.40 ble de meldt savnet, etter at mørket hadde falt på og de fortsatt ikke hadde kommet hjem.

– Rundt 21 la en nabo av de savnede personene merke til skihansker på snøen på siden, skriver politiet i en pressemelding.



Og:

– Naboene undersøkte hansken, og oppdaget at de savnede personene lå begravd under snøen.

Olga og Aaron ble gravd ut av raset og deretter fraktet til sykehus i luftambulanse, hvor de senere ble erklært døde.

Enorme snømengder

Den siste tiden har det falt rekordstore mengder snø i området. Bare i Kirkwood har det falt 1,8 meter snø på få dager.

Fredag ble fem turister i Squaw Valley Ski Resort begravd i et snøskred, men de slapp fra det hele med livet i behold. Bare dager tidligere døde en 42 år gammel snowboarder i en snøstorm like ved skiresortet.