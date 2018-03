I helgen er det Holmenkollen skifestival i Oslo. Hoppingen starter fredag, og lørdag og søndag blir det både hopp og langrenn.

Og fest. Hele området er fullt av folk, som alle håper at vi får bedre vær enn i fjor. Da lå tåken som en grå suppe over Oslo.

Storm-meteorolog Ina Ynnesdal har dessverre ikke knallvær å by på.

– Det er en liten mulighet for tåke fredag morgen, og det kan også komme litt snø, men ellers blir det en bra start på arrangementet, sier hun.

Lørdag blir den beste Holmenkolldagen, fint vær og lite vind.

– Søndag kommer det inn skyer, og er fare for tåke igjen, først og fremst om morgenen og om kvelden, sier Ynnesdal.

Variabelt helgevær i sør ...

Det er ikke mye futt igjen i høytrykket nå, men det strekker en rygg inn over Sør- Norge sør for Stad, og gjør lørdag til den beste dagen denne helgen i hele landsdelen.

Pålandsvind fra sør blåser skyer og kanskje litt snø inn mot kysten av Agder, og helgen starter med en del skyer i Trøndelag, og i Møre og Romsdal.

– Der kan det kanskje komme litt snø også, sier Ynnesdal.

Sør- og Østlandet får inn skyer og nedbør søndag. Årsaken er et lavtrykk som er på vei inn mot Danmark.

– Søndag blir en skyet skyet dag sør for Stad og Dovre. Nedbøren starter i sør, sludd og snø, og trekker nordover i løpet av dagen, sier Ynnesdal.

Vinden kommer opp i stiv og sterk kuling langs kysten av Agder. Det blåser fra øst, så på Vestlandet kommer det meste av nedbøren i innlandet.

Også i Langfjella kan det blåse opp til kuling. Vil du være trygg på å komme det over fjellovergangene søndag bør du derfor ikke vente for lenge med å kjøre.

... og variabelt i nord

Lørdag danner det seg et lavtyrykk utenfor kysten av Troms. Det forsterker seg søndag, og går langsomt nordover mot Svalbard.

– Det åpner opp for at høytrykksryggen som lå over Sør-Norge lørdag kan gå nordover, og søndag trekker den inn over Nordland, forteller Ynnesdal.

NEDBØR frem til midnatt søndag

Lørdag starter med skyer i Troms og Finnmark, og Finnmark kan også få litt snø.

– Nordland får fint vær helt til ut på kvelden, og i Troms bedrer været seg utover dagen lørdag, forteller Ynnesdal.

Søndag kommer det til å blåse opp i stiv kuling langs kysten fra Lofoten til Nordkapp, og lavtrykket sender en og annen byge inn mot kysten av Troms, Lofoten og Vesterålen.

– Det kan snø litt i Nordland, ellers blir det for det meste opphold, og perioder med sol i nord, sier Ynnesdal.

Mer snø onsdag

Før det blir helg skal vi gjennom resten av onsdag, torsdag og fredag.

I Finnmark er det forsatt kaldt, minus 36-37 grader på Vidda i natt. Lenger sør begynner temperaturene å krype litt oppover.

– Bergen var varmest i landet i går, med 4,2 varmegrader, og Stavanger hadde tre-fire grader i natt, sier Ynnesdal.

Årsaken til at det er litt mindre kaldt i sør er skyer, som holder på varmen gjennom natten.

– Det ligger et lite lavtrykk nord for Irland, og det har sendt en front inn over Sør-Norge, med litt sludd og snø, forteller Ynnesdal.

Høytrykk i nord gir fralandsvind og oppholdsvær fra Midt-Norge og nordover i dag.

Flere små lavtrykk

Små lavtrykk kommer til å prege været også torsdag og fredag.



Et sirkulerer over Skottland, og sender nedbør inn over Sør-Norge, et annet ligger inne over Sør-Sverige.

– I Nord-Norge blir det fortsatt østavind, og mye fint vær torsdag. Det kan gå en og annen snøbyge langs nordkysten av Varanger, ellers blir det opphold, sier Ynnesdal.

Sør-Norge får en skyet torsdag, og det blir lett snø på Sør- og Østlandet. Vestlandskysten får også litt nedbør, og den kan komme som sludd lengst sør i Rogaland.

Ut over dagen øker nedbøren litt på i Hordaland, men resten av Vestlandet og Trøndelag slipper unna nedbør torsdag.

– Vinden kan komme opp i liten kuling i fjellet, og langs kysten fra sør i Rogaland til ytre Oslofjord, sier Ynnesdal.

Fredag trekke det nedbør norover, og det skyer til i Nordland, Troms og Finnmark.

– Slik det ser ut nå, blir det litt snø lengst øst utover dagen.

Også Sør-Norge får en skyet fredag, og det kommer fortsatt til å snø litt i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, og i Hordaland.

– Østlandet får også litt snø om morgenen, ellers blir det opphold og lite vind i Sør-Norge fredag, forteller Ynnesdal.