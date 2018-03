Vi er en uke ut i mars, og beinkulden er i ferd med å slippe taket.

– Minumumstemperaturen i Bergen i natt var 1,2 grader, så for første gang siden 21. februar var det over null hele døgnet, forteller Storm-meteorolog Ina Ynnesdal.

I nord er det fortsatt kaldt, men i Sør-Norge er temperaturen på vei opp nå. Det er jo kjekt at våren er på vei, men problemfritt er det ikke.

Varmen kommer sammen med fuktig luft og nedbør, og det regner lett langs kysten av Vestlandet.

– Bakken er fortsatt svært kald, så regn og tåke fryser på bakken og gjør det skikkelig glatt på veier og fortau, sier Ynnesdal.

Det kan vi skrive under på. Bildet øverst ble tatt i Bergen torsdag i åtte-tiden. Asfalten er dekket av et tynt lag med speilglatt is.

I dag er det først og fremst Vestlandet som sliter med glatte veier og fortau, men gjennom helgen må du være forberedt på glatte veier også på Sør- og Østlandet.

I innlandet vestpå snør det i dag, og det kommer også litt lett snø på Sør- og Østlandet. I Midt-Norge er det skyet oppholsvær, Nord-Norge har østavind og fint vær.

Fredag starter grått

Inn i helgen er det lavtrykk ved De britiske øyer, et lite et utenfor kysten av Møre og Romsdal, og et høytrykk i nord som styrer været.

– Vi får vind fra øst og sørøst. Når den kommer inn over land danner det seg tåke og en del skyer, men fra Rogaland og østover blir det etter hvert fint vær, forteller Ynnesdal.

Fra Hordaland og nordover til Trøndelag blir fredag en ny grå dag.

– Nedbøren holder seg nord i Hordaland, Sogn og Fjordane, og i Møre og Romsdal. Her blir det sludd og snø, sier Ynnesdal.

Også nord på Østlandet og lengst øst i Trøndelag kommer det litt snø først på dagen.

Kysten av Troms og Finnmark får en fin start på dagen, men det skyer etter hvert til. Resten av Nord-Norge får det grått hele dagen, og de indre delene av Nordland og Øst-Finnmark får litt snø.

Fin lørdag i sør

Lørdag danner det seg et lavtrykk utenfor kysten av Troms.

– Det gir en skyet start på helgen i Nord-Norge, og snø nord i Nordland i Øst-Finnmark og på Finnmarsvidda, forteller Ynnesdal.

Restene av lavtrykket som lå utenfor Møre og Romsdal fredag trekker inn over Trøndelag, og gir litt snø i Midt-Norge.

Lenger sør blir det fint, den fineste dagen denne helgen.

– Det kommer inn en mini-høytrykksrygg, og gir fint vær sør for Stad og Dovre helt frem til kvelden, forteller Ynnesdal.

Søndag snur det

Søndag forsterker lavtrykket utenfor Troms seg, samtidig som det går nordover mot Svalbard. Det gjør at høytrykksryggen kan bevege seg nordover og inn i Nordland.

– Dagen starter med skyer i Troms og Finnmark, litt snø i Finnmark og noen byger i Lofoten og Vesterålen og langs kysten av Troms, forteller Ynnesdal.

Nordland får fint vær hele søndag, og det blir etter hvert fint i Troms også, men vinden blir sur.

– Opp i stiv kuling fra sørvest langs kysten fra Lofoten til Nordkapp, advarer Ynnesdal.

Siden høytrykket går nordover, slipper det inn nedbør fra sør.

– Agder får nedbøren først, og så trekker den nordover gjennom dagen, og når Trøndelag natt til mandag, forteller Ynnesdal.

NEDBØR frem til midnatt mandag

Prognosene viser 10-20 millimeter nedbør, som betyr 10-20 centimeter der den kommer som snø. Aust-Agder og Telemark kan få 30-40 millimeter, altså opp mot 40 centimeter snø litt inn fra kysten.

Nedbøren kommer som sludd og snø i innlandet, langs kysten kommer den som regn. Bakken er kald, og kommer til å bli glassert. Kjør og gå forsiktig.

Vinden øker opp i sterk kuling langs kysten av Agder, i fjellet må du være forberedt på liten kuling.

– Den kalde luften over Sør-Norge er tung, og selv om det blåser godt klarer ikke mildværet sørfra å flytte kulden bort fra det indre Østlandet. Men Oslo-området kan få det vanskelig. Her kan vi få alt fra snø og sludd til underkjølt regn, advarer Ynnesdal.

Mer nedbør mandag

Mandag går nedbøren som er på vei opp fra sør, inn i Nordland. Mandag kveld når den frem til grensen mot Troms og Finnmark.

– Troms og Finnmark får opphold, først til kvelden kommer det inn litt snø lengst øst. I Nordland snør det hele dagen, mest i sør. Til kvelden får hele fylket oppholdsvær, sier Ynnesdal.

I Sør-Norge starter mandag med nedbør, før det blir mer skiftende etter hvert som nedbørområdet går nordover, sier Ynnesdal.

Mandag ligger det et lite lavtrykk nord i Nordsjøen, og et annet lenger sør. De gjør jobben vrien for Ynnesdal.

– Vi vet ikke hvordan vinden kommer til å oppføre seg, hvor det blåser inn mot land og hvor det blåser fralandsvind. Det avgjør hvor det kan bli tåke, skyer og nedbør, forklarer hun.

Den siste prognosen viser at Vest- og Sørlandet får opphold søndag, mens Østlandet får 10-20 millimeter nedbør.

Temperaturen stiger langsomt i sør. Kristiansand går fra to pluss søndag til tre-fire grader mandag. Oslo får mellom null og en grad søndag, to-tre grader mandag.