Desta Marie Beeder (29) var væranker i TV 2 fra 2011 til 2016, før hun startet i TV 2 datterselskapet Vimond der hun nå er markedssjef.

Nå tar hun et års permisjon fra jobben for å ta over som programleder i God morgen Norge for Siri Avlesen-Østli som venter barn.

– Jeg har sett på God morgen Norge gjennom hele oppveksten og det å bli programleder her blir helt fantastisk, sier Desta til TV 2.

Tøff audition

Det var over 70 søkere til stillingen, der 15 ble plukket ut til audition. 29-åringen fra Bergen måtte gjennom omfattende studiotester.

– Jeg har vært gjennom ild og vann og gode runder. Jeg har prøvd meg på politikk, livstilssaker og vært i kjøkkenet med Wenche. Så det kjennes veldig bra nå som jeg skal i ilden og har fått prøvd ut forskjellige ting, forteller Desta.

NY MAKKER: Espen Fiveland og Desta Marie Beeder skal lede God morgen Norge-sendingene sammen. Foto: Øyvind Ganesh Eknes/TV 2

Morgenfrisk makker

Espen Fiveland blir Destas makker i studio og gleder seg til å jobbe med sin nye kollega i God morgen Norge. Han kjenner godt til henne fra tidligere og har et spesielt godt råd til henne:

– Det beste rådet jeg kan gi er å lære seg og legge seg tidlig, men det vet jeg at du er god på, sier Espen.

A-menneske

Og akkurat det er Desta god på , som innrømmer at jobben ligger til rette for hennes egen døgnrytme.

– Jeg er et ekstremt A-menneske og legger meg lett klokken åtte om kvelden, helt uoppfordret. Endelig kan jeg gjøre det med god samvittighet, avslutter Desta Marie Beeder til TV 2.