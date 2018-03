Norges vintersporthelter gjennomførte et historisk OL i Pyeongchang.

Gullet til Marit Bjørgen på kvinnenes tremil forrige søndag sendte Norge til topps på medaljestatistikken. 14 gull, 14 sølv og elleve bronse var med i bagasjen tilbake fra Pyeongchang etter tidenes medaljefangst i et vinter-OL.

Norges historiske medaljefangst inspirerer norske idrettstalenter. Norges Skiforbund melder om at barn og unge landet rundt strømmer til både langrennssporet, alpinbakken og skøytehallene etter tidenes medaljefangst i et vinter-OL.

– Vi har ingen konkrete tall utover de årlige registreringene, som først kommer senere i vår. Men vårt klare inntrykk og tilbakemeldingene fra klubbene er at prestasjonene i OL inspirerer mange barn og unge, sier kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund til TV 2.

Antall medlemmer i 2017: Norges fotballforbund: 372489 Norges skiforbund: 179257 Kilde: Wikipedia

– Når vi i tillegg har en vinter med mye snø er det stor trøkk på skirenn og treninger i hele Norge. Vi har over tusen deltakere på både Hovedlandsrenn og Junior-NM, så langrenn er absolutt populært. Dette gjelder også de andre grenene våre, som for eksempel alpint, legger Graff til.

– Fotballen bare vokser og vokser

Generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), Pål Bjerketvedt, gleder seg over Norges medaljefangst i OL forrige måned.

Men han er ikke bekymret for at norske idrettshåp dropper å satse på fotball for å prioritere for eksempel langrenn fremover.

– Nei, tvert imot. Det er veldig hyggelig at Norge gjorde det bra i OL og at barn og unge starter med andre idretter enn fotball, sier Bjerketvedt, før han fortsetter:

– Fotballen er blitt kjempestor og vokser fra år til år. Vi har mer enn 370.000 registrerte spillere i Norge, hvorav 250.000 er barn og unge. Det er definitivt plass til flere idretter, påpeker han.

Bjerketvedt mener at det er bra for unge talenter å drive med flere idretter i barndommen.

– Det vi kanskje må bli flinkere til i norsk idrett, spesielt i barneårene fra seks til tolv år, er å forsøke å legge til rette for at de kan drive med flere idretter. Det at de ikke driver med bare en idrett og ikke en så tidlig spesialisering. Idrettstalentene kan for eksempel gå på ski om vinteren, men samtidig også trene og spille fotball om sommeren, konstaterer NFF-sjefen.

– Det kommer alltid til å være den største idretten

Heller ikke Vålerengas trener Ronny Deila er bekymret for rekrutteringen til fotballen.

Han mener fotball alltid være den største idretten, både i Norge og internasjonalt.

– Fotballen er universal. Det kommer alltid til å være den største idretten som den er nå. Det er såpass mange helter i Norge, både norske og utenlandske fotballhelter, som er fine forbilder for barn og unge. Så det gjør jeg ikke. Fotballbaner finner du overalt, men snø er ikke like lett å finne, fastslår Vålerengas trener.