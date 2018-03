Onsdag kveld opplyser britisk politi at Sergej Skripal og hans datter ble forgiftet med nervegass.

De slår fast at de to ble utsatt for et drapsforsøk.

Den britiske regjeringens krisekomité ble onsdag orientert av politiet om etterforskningen rundt den 66 år gamle kritisk syke eksspionen Skripal.

Den tidligere dobbelagenten Sergej Skripal og hans datter ligger fortsatt på sykehus i kritisk tilstand. De to ble funnet bevisstløse på en benk i Salsbury i Storbritannia søndag ettermiddag.

En ambulansesjåfør og to politifolk fikk også medisinsk behandling etter at de fikk i seg det som har vist seg å være nervegass. BBC melder at de tre hadde symptomer som kløende øyne og tung pust.

Politimann kritisk syk

En av disse politimennene har nå blitt kritisk syk. Politimannen det er snakk om var førstemann på åstedet.

– Dessverre politimannen som var førstemann på stedet søndag også blitt kritisk syk, opplyser Mark Rowley i Metropolitan Police på en pressekonferanse onsdag.

Han bekrefter at politimannens symptomer kommer av samme nervegass som Skripal og hans datter ble utsatt for.

Julia Skripal, er den tidligere spionens datter. Hun ligger også kritisk syk på sykehus. (Yulia Skripal/Facebook via AP)

Britene husker tilbake til 2006 da en annen eksspion, Aleksandr Litvinenko, døde etter å ha drukket radioaktiv te på et hotell i London. En britisk dommer skrev i en rapport ti år etter at president Vladimir Putin trolig har gitt klarsignal for drapet.

Bisarre drapsgåter

Hele 14 uoppklarte drapsgåter mange knytter til det hemmelige etteretningsmiljøet ble trukket frem i det britiske underhuset tirsdag.

Yvette Cooper i innenriksdepartementet krever at alle sakene blir gransket.

Blant annet ble en britisk vitenskapsmann som bidro til å oppklare drapet på Litvinenko funnet død under mystiske omstendigheter. Han hadde blødd i hjel etter å ha blitt stukket med to kniver. Etterforskerne fant ingen tekniske bevis, og det ble konkludert med selvmord.

Et annet eksempel var en person som ble funnet død inne i en bag oppi et badekar. Heller ikke her fantes tekniske spor, og politiet konkluderte med selvmord.

Dobbeltagent

Skripal er en spoindømt russisk etterretningsoffiser, som ble dømt til 13 års fengsel i 2006 for å lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6 på 1990-tallet. Han ble senere løslatt og utlevert til Storbritannia etter en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland i 2010.

Det spekuleres i at det er noen av spionene han avslørte, som angrep Skripal og hans datter som en hevnaksjon.

Utenriksminister Boris Johnson sa tirsdag at Storbritannia vil slå kraftfullt tilbake dersom det skulle vise seg at de to er blitt forgiftet og at en utenlandsk statsmakt står bak.

Russland tilbakeviser alle anklager og kaller påstandene for «ville».