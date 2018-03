Tingretten i byen Solna nord for Stockholm frifant tidligere i år en 37 år gammel mann som var tiltalt for å ha mishandlet ekskona, Maryam Jassem (26).

Én av begrunnelsene i dommen, som er datert 19. februar, var ifølge SVT Nyheter at mannen kommer fra en «bra familie»:

«Familien ser ut til å være en god familie, i motsetning til hennes, noe som også er viktig for vurderingen av skyldsspørsmålet», står det i dommen, som har skapt sterke reaksjoner i Sverige.

Det var i 2015 at mannen, som ifølge TV4 er en irakisk statsborger, ble anmeldt for å ha mishandlet Jassem.

Mannen nekter for å ha utøvd vold mot henne.

I tiltalen kan man ifølge SVT Nyheter lese at han blant annet dyttet henne inn i møbler og slo henne i ansiktet, i tillegg til å dra henne i håret, sette seg oppå henne og trykke en høyhælt sko i ansiktet hennes.

I tingretten ønsket tingrettsdommeren og én av lekdommerne å dømme mannen for konemishandlingen, men to av lekdommerne mente at han skulle frifinnes.

Reagerte på at hun kontaktet politiet

De to lekdommerne var daværende Centerparti-politikere Ebitsam Aldebe og Hasan Fransson.

Etter at detaljene fra dommen ble kjent, melder Centerpartiets leder Annie Lööf (34) at de begge er ute av partiet:

Centerpartiets partistyrelse har idag fattat beslut om att med omedelbar verkan utesluta två medlemmar för att de ger uttryck för åsikter som inte alls överenstämmer med Centerpartiets värdegrund. https://t.co/ozhGgoE7I5 — Annie Lööf (@annieloof) 5. mars 2018

Siden tiltalte i slike saker blir dømt ut fra den mildeste vurderingen, ble mannen frifunnet.

Frifinnelsen blir også begrunnet med at Jassems troverdighet var blitt svekket fordi hun gikk til politiet – og ikke mannens slektninger – for å fortelle om den angivelige mishandlingen.

I dommen kan man lese at retten ikke utelukker at Maryam utnyttet hans kjærlighet «for å få seg et bosted».

Det blir også satt spørsmålstegn ved hvorfor hun gikk til politiet.

«Det vanlige i «disse kretsene» er at en kvinne forteller slekten at hun blir mishandlet, dersom hun blir det, slik at saken kan bli løst innad i familien», står det.

– Formuleringene er veldig uheldige. Veldig uheldige, sier sorenskriver Lena Egelin til nettstedet.

Egelin har innkalt de to lekdommerne til et møte.

Fornærmede: – Dette er så sykt

Maryam Jassem sier til Aftonbladet at hun ble sjokkert da hun fikk vite at eksmannen var blitt frifunnet.

– Jeg har vært sjokkert og hatt en uvirkelighetsfølelse. Jeg hadde aldri kunnet tro at dette kom fra Solna tingrett, sier hun til nettstedet.

Og:

– Hva vet de om hans familie, og hva vet de om min familie, og hva har det å gjøre med at jeg har blitt mishandlet? Jeg forstår ikke. Jeg synes dette er så sykt, sier hun.

I intervjuet hevder hun at mishandlingen startet etter at de møttes i 2011, og at hun deretter skilte seg fra ham. Hun hevder at hun og datteren de fikk i 2012 til slutt måtte flytte på hemmelig adresse.

– Hun begynte å manipulere meg. Jeg tenkte at vi kanskje kunne gjenoppta kontakten. De (faren og datteren, journ. anm.) begynte å ses iblant, sier hun.

I dommen fra Solna tingrett kan man lese dette:

«Det er ikke uvanlig at kvinner feilaktig hevder at de har blitt mishandlet og truet og så later som om de har behov for et hemmelig bosted for å få en leilighet».

Og:

«Maryam Jassem har gitt en forklaring uten å vise noen følelser, noe som ikke fremstår som selvopplevd».

Flyttet inn til eksmannen

I 2015 ble Jassem kontaktet av en kvinne nær eksmannen, som oppfordret henne til å ta opp kontakten med ham.

Senere flyttet Jassem nærmere eksmannen for å få avlastning for barnet deres.

Like før flyttingen bodde hun en kort periode i hans leilighet.

Hun forteller at han da ble voldelig igjen, og at hun deretter anmeldte ham.

Nekter for særbehandling av muslimer

På spørsmål fra Aftonbladet om Jassem synes at dommen er basert på sharialover, svarer hun dette:

– Nei, dette er ikke sharialover. Dette er et fordomsfullt og krenkende syn. Jeg vil ikke ta noe religiøst standpunkt, men familien min er muslimer og de har gått helt imot dette.

Flere svenske medier skriver at den ene lekdommeren, Ebitsam Aldebe, tidligere har tatt til orde for en særlig lovgivning for muslimer i Sverige.

– Jeg har dømt i mange saker. Jeg har dømt for mannen i noen saker og for kvinnen i noen saker. I denne saken har jeg fulgt loven. Svensk lov. Jeg har aldri dømt etter noen annen lov, sier hun til nettstedet.

Vil ikke ha sverting av partiet

Den andre lekdommeren, Hasan Fransson, sier til samme nettsted at han nå trekker seg fra alle sine politiske verv, samt fra vervet som lekdommer.

I et innlegg på Facebook forklarer han hvorfor han ønsket å frifinne mannen.

«Det var ikke bevist ut over rimelig tvil at mannen var skyldig, hvorpå jeg gikk for frifinnelse. Det er jeg som må sitte med skyldfølelse og tankene dersom jeg hadde sendt en uskyldig person i fengsel».

Videre forklarer han hvorfor han trekker seg fra partiet:

«Årsaken til at jeg trekker meg fra mine verv og politikken er at jeg ikke vil bidra til at et politisk parti eller kommunen jeg bor i svertes av det inntrufne».

Ute av partiet

På Twitter meldet Centerpartiet dette mandag kveld:

«Centerpartiets partiledelse har i dag truffet en beslutning om å med umiddelbar virkning utestenge to medlemmer fordi de gir uttrykk for meninger som overhodet ikke er i overensstemmelse med partiets verdigrunnlag».