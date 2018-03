For bare et par uker siden lanserte Volvo sin helt nye familiebil V60. Det er en bil som plukker opp arven etter modeller som 240, 850 og ikke minst V70. Alle svært populære og dermed viktige biler for Volvo.

Det vil også nye V60 bli. Dette til tross for at dette segmentet de siste årene har dreid mer over mot SUV-er. Størrelsesmessig er V60 i praksis en etterfølger til V70 som for to år siden ble erstattet av nye V90. Sistnevnte er en kostbar bil, dermed ligger det an til at mange tidligere V70-kunder kanskje heller vurderer V60 nå.

Etter det vi erfarer har Volvo ambisjoner om å selge 2.000 biler av nykommeren innværende år.

Fra 459.000 kroner

Det skal heller ikke vare lenge til vi får se de første eksemplarene av den nye Volvoen på norske veier. Allerede siste uken i juni skal de første kundene få bilene sine. Det melder bransjenettstedet Bilnytt.no (krever abonnement), som også har prisene på nye Volvo V60 klare.

De starter på 459.000 kroner, da for D3-diesel på 120 hestekrefter og forhjulsdrift. Utvalget av bensinmotorer starter med T5 på hele 245 hestekrefter, her er startpris 552.000 kroner.

V60 er en stasjonsvogn i den typiske familiebilklassen, den har vokst en god del i forhold til forrige generasjon av modellen.

Ladbar hybrid

Mange norske kunder kommer garantert til å velge ladbar hybrid. Her tilbyr Volvo to utgaver: T6 og T8. Førstnevnte har 306 hestekrefter og starter på 615.000 kroner. T8 har 407 hestekrefter og startpris på 635.000 kroner.

I tillegg er det svært mye ekstrautstyr å velge mellom. Volvo følger her tradisjonen fra de tyske premiummerkene de nå tar mål av seg til å konkurrere mot. Det betyr at sluttsummen fort blir betydelig høyere enn startprisen, hvis du ikke holder deg i skinnet.

Innvendig kjenner vi igjen mange detaljer fra Volvos øvrige modeller, det borger for høy kvalitetsfølelse.

Nytt konsept

Akkurat som på den nye kompakt SUV-en XC40 som ble lansert i fjor høst, kan også den nye V60 leveres gjennom det nye Care By Volvo-konseptet. Dette er en abonnementsløsning, som inkluderer finansiering/leie av bilen og i tillegg hente- og bringetjeneste i forbindelse med service.

Dessuten forsikring, vinterhjul og dekkhotell. Kun drivstoff, vask og bompenger kommer i tillegg. Målet er at det skal være enkelt, komfortabelt og forutsigbart for kundene. Volvo mener selv at dette er framtidens bilhold.

Priser Volvo V60: D3 - 120 hk, diesel, 2WD - fra kr. 459.000 - fra uke 26

D3 - 120 hk, diesel, 4WD - ikke priset - fra uke 46

D4 - 190 hk, diesel, 2WD - fra kr. 479.000 - fra uke 17

D4 - 190 hk, diesel, 4WD - ikke priset - fra uke 46

T5 - 245 hk, bensin, 2WD - fra kr. 552.000 - fra uke 46

T6 - 320 hk, bensin, - 4WD - fra kr. 662.000 - fra uke 17

T6 - 306 hk, hybrid, - Twin Engine - fra kr. 615.000 - fra uke 5-2019

T8 - 407 hk, hybrid, - Twin Engine - fra kr 635.000 - fra uke 46

